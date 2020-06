Eiropas čempionāts badmintonā šogad tomēr nenotiks

Nākamgad tiesībās rīkot Eiropas čempionātu saglabā Kijeva. Šobrīd vēl nav zināms, vai un kā tiks organizēta jauna kvalifikācija, no tā būs atkarīgs, vai savu iegūto vietu šī gada Eiropas čempionāta pamatturnīrā saglabās Latvijas badmintoniste Monika Radovska.

2021.gadā Eiropas čempionāts badmintonā ieplānots Ukrainas galvaspilsētā Kijevā no 2021.gada 27. aprīļa līdz 2021. gada 2. maijam.



Ukrainas Badmintona federācijas prezidents Oļegs Dņiprovs precizē, ka Eiropas čempionāts badmintonā 2021.gadā būs noslēdzošais turnīrs Olimpiskajā kvalifikācijā, tāpēc ir paredzams, ka šis čempionāts būs ļoti spraigs un interesants gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem.



Eiropas čempionāts badmintonā nav vienīgais Eiropas Badmintona konfederācijas rīkotais turnīrs, kuru nācās atcelt Covid-19 dēļ. Šogad nenotiks arī jūnijā ieplānotais Eiropas klubu komandu čempionāts.



Savukārt 2020.gada otrajā pusē ieplānotie Eiropas čempionāti nav atcelti. No 3.līdz 10.oktobrīm Horvātijā notiks Eiropas čempionāts senioriem, no 30.oktobra līdz 8.novembrim Polijā notiks Eiropas U19 čempionāts, no 9.līdz 12.decembrim dažādās Eiropas pilsētās ir ieplānoti Eiropas jaukto komandu čempionāta grupu turnīri.



Būtiskākais pasaules turnīrs, kurš 2020.gadā tika atcelts Covid-19 dēļ, ir Olimpisko spēļu badmintona turnīrs. Sākotnēji Dānijā maija beigās ieplānotais Pasaules čempionāts vīriešu un sieviešu komandām (Total BWF Thomas & Uber Cup) ir pārcelts uz oktobra sākumu, savukārt Jaunzēlandē oktobra beigās ieplānotais Pasaules U19 čempionāts ir pārcelts uz 2021.gada janvāri.



Covid-19 dēļ ir atcelti vai pārcelti arī Latvijas čempionāti badmintonā. Šogad nenotiks Latvijas klubu komandu čempionāta finālturnīrs, bet uz gada otro pusi ir pārcelts aprīlī ieplānotais Latvijas skolu komandu čempionāts un maijā ieplānotais Latvijas čempionāts U11 un U17 vecuma grupās.

Vēl nav skaidrības par to, kad un kā tiks atjaunots EHR Latvijas augstskolu līgas un Evelatus Latvijas klubu komandu līgas pārtrauktie turnīri, savukārt 2020.gada 21.martā nenotikušies Ceresit vīriešu komandu čempionāts ir pārcelts uz 28.jūniju, cerībā, ka epidemioloģiskie ierobežojumi netraucēs tā norisei.