Latvijas labākais kārtslēcējs iestājies "Pagalma kārtslēcēju klubā"

#BackOnTrack – @mareksarents_pv ⚡️ 👉 Sākumā Latvijas labākais kārtslēcējs Mareks Ārents savā pagalmā vēlējās vienu matraci, bet beigās sanāca viss kārtlēkšanas sektors ar 30m garu ieskrējiena celiņu. 💯 👉 Mareks domā, ka šī tagad būs galvenā treniņu vieta viņa audzēkņiem šajā vasarā. 🙂 👉 Laikā, kad sporta pasākumu jomā iestājusies pauze, @worldathletics organizējusi divus līdz šim nebijušus izklaides pasākumus kārtslēcējiem “Ultimate Garden Clash”, kur trīs pasaules vadošie kārtslēcēji savos sektoros piedalījās izaicinājumā, 30 minūšu laikā pārvarot pēc iespējas vairāk lēcienu 😲 Arī Mareks to pamēģināja savā pagalmā un atzīst, ka tas bija diezgan iespaidīgs izaicinājums ķermenim. 💪 👉 Runājot par oficiālo sacensību sezonas atklāšanu, Mareks prognozē, ka to varētu gaidīt labākajā gadījumā augustā. ▶️ Plašāk lasi – athletics.lv #VieglatlētiVar