Slēpošanas superzvaigzne Klēbo atkal muļķīgā veidā savainojis pirkstus

Ja pirms trim mēnešiem viņš salauza pirkstu, sitot pa boksa mašīnu, tad šoreiz norvēģis savainojās, spēlējot basketbolu.

"Nepaveicās, kad mēģināju jaunu sporta veidu - basketbolu," savā "YouTube" kanālā paziņoja Klēbo.

Šobrīd nav zināms, vai distanču slēpotājs atkal salauzis pirkstus. Kā TV 2 noskaidroja Norvēģijas Slēpošanas federācijā, tuvākajās dienās viņa rokai tikts veikts rentgens.

Klēbo aizvadītajā ziemā jau neveiksmīgi salauza pirkstu. Viņš, atpūšoties kopā ar draugiem, ieraudzīja boksa mašīnu un nolēma to iemēģināt. Punkti tiek skaitīti, ņemot vērā to, cik stiprs sitiens tiek izdarīts pa boksa cimdiem. Viens no Klēbo sitieniem gāja secen cimdam, norvēģim trāpot pa mašīnas korpusu, kā rezultātā viņš salauza pirkstu.

23 gadus vecais norvēģis izlaida divas Pasaules kausa sacensības un nespēja kopvērtējumā panākt krievu Aleksandru Boļšunovu, kurš sezonas noslēdzošajā fāzē nodrošināja sev Lielo kristāla globusu.

Klēbo ir iepriekšējo divu sezonu Pasaules kausa kopvērtējuma uzvarēts. Norvēģis ir trīskārtējs olimpiskais čempions un trīs zelta medaļas izcīnīja arī pērnā gada pasaules meistarsacīkstēs.