Bukarts un Razgals Ostravā nepaliks un nākamsezon spēlēs citur

Aprīļa pēdējā diena tāpat kā Kontinentālajā hokeja līgā arī Čehijas virslīgā ir spēlētāju līgumu beigu datums. 30.aprīlī "Vķtkovice" atvadījās no spēlētājiem, kuriem beidzas līgumi vai izīrēšana, vai tiem, ar kuriem treneri vairs nerēķinās nākamajā sezonā.

"Vķtkovice" treneris Mojmķrs Trličiks gan iepriekš bija paziņojis, ka viņš vēlas saglabāt 90% spēlētāju no 2019./2020.gada sezonas, taču viņam neizbēgami nācās atvadīties no dažiem spēlētājiem. To vidū bija arī divi Latvijas uzbrucēji.

2020./2021.gada sezonā komandā vairs nespēlēs Bukarts. Latviešu uzbrucējs ievērojami palīdzēja savai komandai uzbrukumā, gūstot 42 rezultativitātes punktus 47 mačos (16 vārti un 26 rezultatīvas piespēles). Tomēr Ostravas klubam viņu bija izīrējusi Prāgas "Sparta", un turpināt darbu Ostravā Latvijas hokejistam nav iespējams.

Otrs latvietis vienībā bija Razgals. 23 gadus vecais uzbrucējs 20 mačos guva vienu rezultativitātes punktu par piespēli.

"Katram no spēlētājiem, ar ko šķiramies, mēs izskatījām visus variantus un salikām tos kopā, ņemot vērā arī spēles stilu, kuru vēlamies redzēt komandā nākamajā sezonā, personāla sastāvu un arī finansiālās iespējas," saka Trličiks.

"Lai arī mēs atvadāmies no šiem spēlētājiem, viņi ir pelnījuši pateicību par viņu sniegtajiem pakalpojumiem un novēlam viņiem panākumus nākotnē," piebilda Ostravas kluba galvenais treneris.

Šajās dienās klubs teica atvadas četriem aizsargiem un trim uzbrucējiem.