"Utrecht" domā par tiesu pēc Nīderlandes futbola sezonas priekšlaicīgas izbeigšanas

Jau ziņots, ka KNVB piektdien pasludināja sezonu par pabeigtu bez čempionu noskaidrošanas, kā arī to, ka neviena komanda no līgas neizkrīt un neviena no pēc spēka otrās līgas nenāk vietā.

Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad Nīderlandes valdība koronavīrusa dēļ aizliedza lielu notikumu sarīkošanu līdz 1.septembrim.

Amsterdamas "Ajax" kopā ar "AZ Alkmaar" atradās turnīra tabulas augšpusē ar vienādu punktu daudzumu, bet labāka vārtu starpība ar atlikušām deviņām kārtām bija "Ajax", kuras futbolisti tomēr netiks nosaukti par čempioniem.

Tomēr "Ajax" tika piešķirtas tiesības dalību nākamās sezonas Čempionu līgā sākt bez kvalifikācijas spēlēm, kaut arī vienība nav oficiāli kļuvusi par čempioni. Klubs lēmumu nosauca par "saprotamu".

"AZ Alkmaar" var kvalificēties Čempionu līgai ar kvalifikācijas spēļu palīdzību. Savukārt Roterdamas "Feyenoord", ''PSV Eindhoven'' un Tilburgas "Willem II" tika piešķirtas tiesības startēt Eiropas līgā.

Tikmēr "Utrecht", kura bija sestajā vietā līgā un tikai par trim punktiem atpalika no Tilburgas vienības, kā arī bija iekļuvusi Nīderlandes kausa finālā, kur vajadzēja spēlēt ar "Feyenoord", ir neapmierināta.

Kluba īpašnieks Tejs van Ess runā par "futbola tumšo dienu" un saka, ka KNVB lēmumiem "trūkst caurskatāmības un objektivitātes". Viņš tagad plāno vērsties tiesā, kamēr Nīderlandes tiesību eksperti jau paziņojuši, ka tas neko labu nedos.

"Tiesnesis Nīderlandē diez vai ņems vērā sportiskos aspektus, bet galvenokārt pieņems lēmumu par procedūru," Marjans Olferss pastāstīja raidorganizācijai NOS.

Nīderlande par 2019./2020.gada sezonas beigām paziņoja pretēji Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) vēlmēm. UEFA vēlas, lai Eiropas kausu izcīņās piedalās spēcīgākie valstu klubi, kas noskaidroti futbola laukumā.