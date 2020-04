Pirmā no lielajām Eiropas futbola līgām izbeidz sezonu

Lēmums pieņemts pēc tam, kad Nīderlandes valdība koronavīrusa dēļ aizliedza lielu notikumu sarīkošanu līdz 1.septembrim.

KNVB paziņoja, ka "ir kļuvis neiespējami izspēlēt 2019./2020.gada sezonu".

Amsterdamas "Ajax" kopā ar "AZ Alkmaar" atradās turnīra tabulas augšpusē ar vienādu punktu daudzumu, bet labāka vārtu starpība ar atlikušām deviņām spēlēm bija "Ajax", kuras futbolisti tomēr netiks nosaukti par čempioniem.

Abas vienības iekļūs Čempionu līgas kvalifikācijas posmos, ja to ratificēs Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEfA).

Neviena vienība no līgas neizkritīs un uz to nepacelsies, kas nozīmē, ka Leuvardenas "Cambuur" no otrās līgas uz spēcīgāko nepakāpsies par spīti 11 punktu atrāvienam no sekotājiem.

"Apzinoties atšķirīgo klubu redzējumu un intereses, KNVB apzinās, ka neatkarīgi no tā, kāds lēmums bija jāpieņem, katrā variantā būtu neapmierinātie," sacīja KNVB.

Federācijas preses sekretārs piebilda, ka klubus nevar paaugstināt no otrās līgas, nepazeminot augstākās divīzijas klubus, lai nodrošinātu nākamajā sezonā kalendāru bez pārslodzes.

KNVB paziņoja, ka tā apspriedās ar iesaistītajām pusēm un lūdza viņām balsot par "sezonas beigšanu bez apmaiņas starp līgām" vai "izkrišanu no virslīgas un iekļūšanu tajā", bet atbildes bija "bez skaidras izvēles", kā rezultātā KNVB lēmumu atstāja savā ziņā.

Nīderlandes divas augstākās divīzijas tika pārtrauktas 12.maijā.