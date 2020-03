NBA spēlētāji saņems algas vismaz līdz 1.aprīlim

NBA piektdien paziņoja komandām, ka plāno spēlētājiem maksāt pilnu algu līdz 1.aprīlim, taču apsver iespēju no nākamās algas 15.aprīlī ieturēt procentus par atceltajām spēlēm.

Tā kā koronavīrusa pandēmija paralizē NBA darbību un iedzīvotājus, atceltās spēles un zaudētie ieņēmumi līgai var likt meklēt finansiālu elastību, atsaucoties uz nepārvaramas varas apstākļu pieminēšanu koplīgumā.

Nepārvarama vara ļauj saņemt 1/92,6 daļu no spēlētāja sezonas algas atcelto spēļu laikā, pamatojoties uz katastrofiskiem apstākļiem. tie ietver tādus apstākļus kā karu, dabas katastrofas un epidēmijas vai pandēmijas. Šādos apstākļos līga uzskata, ka katra komanda ir spēlējusi piecas pirmssezonas spēles, 82 regulārās sezonas spēles un 5,6 izslēgšanas spēles.

Šī klauzula nav izmantota, jo oficiāli neviena spēle nav atcelta.

NBA plāno informēt komandas un spēlētājus par līgas nodomiem pirms 15.aprīļa maksājuma, teikts apkārtrakstā. Spēlētāji, kuru maksājuma grafiks ir 12 daļas, kas sākās 15.novembrī, 1.aprīlī būs saņēmuši 90 procentus no algas, apstiprina ESPN pārstāvis Bobijs Markss. Spēlētājiem, kuri izvēlējās samaksu par visu kalendāro gadu, sākot no 15.novembra, vēl būs neizmaksāti 60 procenti no viņu algas.

Līgas komisārs Ādams Silvers pārtrauca spēles 11.martā pēc tam, kad Jūtas "Jazz" spēlētājam Rūdijam Gobēram tika konstatēts koronavīruss. Arēnas ir slēgtas uz nenoteiktu laiku pat treniņiem, un nav skaidrs, kad un vai NBA sezona atsāksies.

Līga ir sākusi rezervēt arēnās laikus līdz augusta beigām, cerot atgriezties sezonā un saglābt izslēgšanas spēles. NBA īpašniekiem ir lieli finansiālie zaudējumi, it īpaši, ja sezonu nebūs iespējams atsākt.

Ja NBA rīkotos nepārvaramas varas apstākļos, līga varētu samaksāt spēlētājiem vēlāk, ja šobrīd nenotiekošās spēles tiks aizvadītas vēlāk.

Tikmēr līgas komisārs Ādams Silvers intervijā ziņu aģentūrai AP sestdien sacīja, ka līga apsver visas iespējas - labākos un sliktākos variantus un neskaitāmas idejas, kā tikt galā ar koronavīrusa pandēmiju.

Sestdiena bija desmitā diena pēc NBA spēļu apturēšanas. Šajā laikā nav aizvadītas 75 paredzētās spēles. Trešdien šis skaitlis sasniegs trīsciparu rādītāju un 15.aprīlī, kad tika plānots beigt regulāro sezonu, - 259 spēles.

Līdz šim NBA ir 14 cilvēki, tostarp vismaz desmit spēlētāji, par kuriem zināms, ka tie ir saslimuši ar Covid-19.

Pirms sestdienas ASV bija aptuveni 19 000 zināmu pozitīvu analīžu gadījumu, un vairāk nekā 250 cilvēku nāvē ir vainojams vīruss. Kopumā pasaulē līdz šim ir diagnosticēti gandrīz 300 000 saslimšanas gadījumu ar gandrīz 12 000 nāves gadījumu.