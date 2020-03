Brieža - Dortikosa cīņa tiks aizvadīta aiz slēgtām durvīm vai pārcelta uz citu datumu

Brieža un Dortikosa boksa supersērijas fināla cīņa paredzēta 21.martā "Arēnā Rīga"

"Sabiedrības veselība stāv pāri jebkādām izklaides vai biznesa interesēm. Līdz ar to arī mēs pilnībā respektējam atbildīgo iestāžu un cilvēku pieņemtos lēmumus. Mēs neesam veselības spēciālisti. Mēs nodarbojamies ar sporta notikumu organizēšanu. Līdz ar to arī mēs pēdējās divas nedēļas esam monitorējuši situāciju un paļāvušies uz speciālistu atzinumiem šāda veida pasākumu organizēšanā," paziņoja Brieža pārstāvis Raimonds Zeps.

Ārkārtējās situācijas laikā no 13.marta atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi, kur vienkopus pulcējas virs 200 cilvēkiem, ceturtdien pēc valdības ārkārtas sēdes paziņoja amatpersonas.

"Ņemot vērā, ka jau pirmā mēneša laikā tika pārdoti septiņi tūkstoši biļešu, un šobrīd pārdoto biļešu skaits ir vēl lielāks, skaidrs, ka mēs nevaram izvēlēties tos 200 no visiem biļešu īpašniekiem, kas apmeklētu cīņu. Līdz ar to ticamākās ir divas iespējas - aizvadīt cīņu pie tukšām tribīnēm vai to pārcelt uz vēlāku. Šāds lēmums varētu tikt pieņemts tuvākajā laikā. Šobrīd pie tā kopā ar supersērijas organizētājiem strādājam," teica Zeps.

35 gadus vecais Briedis profesionālā boksera karjerā izcīnījis 26 uzvaras, no kurām 19 bijušas ar nokautu, un cietis vienu zaudējumu WBSS pirmās sezonas pusfinālā Rīgā pret ukraini Oleksandru Usiku.

Kubas bokseris Dortikoss, kurš 33.dzimšanas dienu svinēja trešdien, izcīnījis 24 uzvaras, tikai divās no tām esot spiests ringā aizvadīt visus paredzētos raundus, un arī piedzīvojis vienu zaudējumu - nedēļu pēc Brieža zaudējuma Usikam kubietis Sočos otrā WBSS pusfinālā ar nokautu zaudēja krievam Muratam Gasijevam.

Šīs sezonas supersērijas abas pusfināla cīņas 2019.gada 15.jūnijā notika Rīgā. Vispirms finālā pēc panākuma pār ASV bokseri Endrū Tabiti iekļuva Dortikoss, bet drīz pēc tam skandalozā cīņā Briedis pārspēja Kšištofu Glovacki no Polijas.

Sagaidāms, ka bokseri finālā cīnīsies par Kubas bokserim piederošo Starptautiskās boksa federācijas (IBF) pasaules čempiona jostu un supersērijas uzvarētāja balvu - Muhameda Ali trofeju.

Bija paredzēts, ka supersērijas pusfinālā Briedis ar Kšištofu Glovacki cīnīsies par Pasaules boksa padomes (WBC) un Pasaules boksa organizācijas (WBO) pasaules čempiona jostām. Tomēr cīņas dienā WBC organizācija atsauca titulcīņu, jo nespēja vienoties ar WBSS organizatoriem, bet WBO pasaules čempiona jostu, kas pēc cīņas nonāca Brieža īpašumā, WBO 2019.gada novembrī Latvijas bokserim atņēma. Organizācija bija noteikusi laiku revanša mačam ar Glovacki, taču, gatavojoties WBSS finālam, cīnīties ar Polijas bokseri noteiktajā termiņā nebija iespējams.