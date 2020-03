"Mavericks" treneris uzskata, ka Porziņģim un Dončičam ir pienācis laiks uzņemties līderu lomu

Porziņģis piektdien NBA spēlē demonstrēja daudzpusīgu sniegumu, gūstot 26 punktus, kas palīdzēja viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" izcīnīt pārliecinošu uzvaru. "Mavericks" savā laukumā ar 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31) pieveica Memfisas "Grizzlies".

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 29 minūtes un vienu sekundi, kuru laikā guva 26 punktus, grozā raidīdams piecus no desmit divpunktu un četrus no deviņiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš četrās no piecām reizēm bija precīzs uz soda līnijas. Basketbolists arī izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, tikpat reizes bloķēja pretinieku metienus, pārtvēra trīs piespēles, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja četras personīgās piezīmes, kamēr "Mavericks" ar liepājnieku laukumā guva par 38 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs.

"Spēle nebija viegla, jo pēdējā laikā saskaramies ar traumām. Šajā mačā man patika to spēlētāju sniegums, kuri sezonas laikā nav tikuši pie tik liela spēles laika," komandas sniegumu raksturoja Kārlails. "Memfisas komanda lieliski aizvada trešās ceturtdaļas, kurā viņi mūs sagrāva arī iepriekšējā reizē, bet šodien mūsu aizsardzība bija līmenī, kā arī spējām gūt gana daudz punktu."

Kārlails arī ilgi negaidīja, lai izceltu savas spožākās zvaigznes. "Porziņģis aizvadīja labu spēli... Protams, Luka Dončičs bija iespaidīgs kā parasti," par abiem basketbolistiem stāstīja speciālists. "Šiem abiem puišiem ir jāved komanda uz priekšu."

Latvijas basketbolists pēdējās nedēļās, kas teju jau pāraugušas par mēnešiem, demonstrē iespaidīgu sniegumu, pēdējos trijos mačos spējot atzīmēties ar vismaz 25 punktiem. Savukārt pēdējās piecās spēlēs viņš to paveicis četras reizes. Kārlails uzsvēra, ka Porziņģa pienesums uzbrukumā ir iespaidīgs, tomēr liepājniekam piemīt arī citas svarīgas kvalitātes.

"Visi analizē tikai viņa uzbrukuma statistiku... Tikmēr es redzu viņa spēli abos laukuma galos - spēja gūt punktus un lieliska aizsardzība zem groza, savācot vairākas atlēkušās bumbas," pauda Kārlails. "Viņa prasmes sargāt grozu, izdarīt dažāda veida metienus, kā arī notvert atlēkušās bumbas - tas ir vienkārši apbrīnojami. Pēdējās nedēļās man ir prieks skatīties uz viņa sniegumu."

Sezonas sākumā "Mavericks" veiksmīgāki mači padevās viesos, bet, tuvojoties, izslēgšanas spēlēm, uzvaras izdevies gūt arī mājas arēnā. Kārlails neslēpa, ka iepriekš ar komandu runājis par šo tematu.

"Domāju, ka šobrīd puiši pilnībā saprot, cik svarīga ir ikviena spēle. Fanu atbalsts līdz šim ir bijis lielisks, bet mēs esam nedaudz "iztaisnojuši muguru"," stāstīja treneris.

Latvijas basketbolistam šī bija jau piektā spēle pēc kārtas, kurā viņš guvis vismaz 20 punktus un izcīnījis desmit atlēkušās bumbas. Šis sportistam ir karjeras labākais sniegums. Bez Porziņģa šādu sniegumu šosezon demonstrējuši vien tikai pieci basketbolisti.

Porziņģis pēdējās piecās spēlēs vidēji guvis 30 punktus, izcīnījis 12,2 atlēkušās bumbas, 2,8 reizes rezultatīvi piespēlējis, kā arī 3,6 reizes bloķējis metienus. Basketbolists metienus no spēles izpildījis ar 49,5% precizitāti.

"Mavericks" vienības spožo sniegumu aizēnoja Seta Karija trauma. Basketbolists savainoja kreiso potīti un spēli neaizvadīja līdz galam.

Nākamā spēle Dalasas komandai paredzēta svētdien, mājās uzņemot Indiānas "Pacers".

Ar 39 uzvarām 64 spēlēs "Mavericks" Rietumu konferencē ieņem septīto vietu. Tikpat panākumu ir arī divas vietas augstāk esošajām komandām - Oklahomasitijas "Thunder" un Hjūstonas "Rockets".