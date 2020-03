Jonass ir pārliecināts par savu spēku šosezon

Jonasam otrās sezonas sākums spēcīgākajā motokrosa klasē - MXGP - nepadevās tas veiksmīgākais, jo otrajā braucienā tika piedzīvots kritiens, kā rezultātā kopvērtējumā neizdevās pacīnīties par augstvērtīgu vietu. Sportists gan atklāja, ka bēda maza, jo traumas nav gūtas un priekšā ir vēl citi posmi.

"Dzirdēju, ka televīzijā teica par manu pleca traumu, taču pašam viss ir kārtībā. Izstājos otrajā braucienā pēc kritiena. Vienā no "špūrēm" izslīdēja motocikla riepa, un es sāniski atsitos pret izdangātajām rievām, teju vai katapultējot sevi no motocikla," par kritienu smejoties saka Jonass. "Motocikls bija apskādēts un ar to tālāk nevarēja braukt."

"Diezgan liels kritiens, bet ar veselību viss ir kārtībā un varu gatavoties nākamajiem posmiem."

Sezonas pirmais etaps nebija viegls arī organizatoriem, jo jau visai ātri nācās pielāgoties nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. Sestdien sportistiem bija paredzēti treniņu braucieni, bet vēlāk kvalifikācijas sacensības, taču lietainā laika dēļ treniņu braucieni ieguva kvalifikācijas statusu, kā rezultātā braucējiem bija mazākas iespējas iepazīt trasi.

"Slikto laikapstākļu dēļ organizatori nolēma pataupīt trasi, un sestdien mēs aizvadījām tikai kvalifikāciju, jo treniņu braucieni bija atcelti. Tā iemesla dēļ mums nebija iespēja pierast pie trases, bet es nevarētu teikt, ka tas uz mani atstāja lielu iespaidu," pauž motokrosa braucējs. "Parasti sacensībās jau pēc pirmajiem treniņu braucieniem esi iepazinis trasi un vēlāk kvalifikācijā var dot ar pilnu atdevi."

"Svētdien - sacensību dienā - laikapstākļi jau bija krietni labāki. Trase bija diezgan ātri nožuvusi. Es teiktu, ka tā bija perfektā kondīcijā, lai aizvadītu motokrosa sacensības."

Jonass gatavošanos pērnā gada sezonai iesāka vēlāk nekā citi braucēji, jo 2018.gada septembrī guva ceļgala traumu. Pēc pārciestas operācijas sekoja garš un pacietīgs rehabilitācijas process, kura rezultāts uzskatāms par gana labu - sezonas pirmajā posmā, kas vienlaikus arī bija debija MXGP klasē, izcīnīta desmitā vieta. Tikmēr šajā starpsezonā darbus izdevās līdzsvarot, strādājot gan pie fiziskās, gan tehniskās sagatavotības.

"Starpsezonā pamīšus strādāju uz abiem [tehnisko un fizisko sagatavotību]. Braucu gan ar "moci", gan strādāju pie fiziskās formas. Veltīju laiku pilnīgi visam, jo MXGP līmenis ir tik augsts, ka visu var izšķirt nianses," atklāj Jonass, kura balsī jūtama enerģija un azarts.

"Sajūtas ir krietni patīkamākas, kad varu pilnvērtīgi sākt sezonu jau ar pirmo posmu. Ir sajūta, ka uz starta līnijas var spēkoties ar ikvienu, kas noteikti dod lielāku pārliecību. Sezonas pirmais posms nebija tas veiksmīgākais, bet neskaitot kritienu, ātrums un sajūtas uz motocikla bija. Tāpēc atliek vien smagi strādāt... Sezona ir ļoti gara, un priekšā vēl daudz braucienu."

23 gadus vecais sportists uz 450 kubikcentimetru motocikla vēl nav aizvadījis divas pilnas sezonas, tomēr lielu problēmu nav, jo pirms šīs sezonas izdevies ar spēkratu aprast vēl labāk.

"Šobrīd noteikti jūtos krietni pārliecinātāks uz "lielā" motocikla. Vairāk jūtu tā nianses un uzvedību, kas ļauj prognozēt notikumus. Šobrīd gan vēl nevaru motocikla iespējas izmantot uz visiem 100%, bet neesmu tālu no tā," skaidro "Rockstar Energy Husqvarna" braucējs.

Lai arī sezonas pirmajā posmā izcīnīta 18.vieta un piedzīvots kritiens, iepriekš ieguldītais darbs vieš cerību, ka šogad Jonass varētu kāpt uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Šādus mērķus pats sev izvirzījis arī sportists.

"Galvenais mērķis ir pabaudīt goda pjedestāla sajūtu," ilgi nedomājot saka Jonass.

Tāpat kā Jonass pērn, šogad debiju MGXP klasē piedzīvoja pērnā gada MX2 čempions un bijušais latvieša komandas biedrs "Red Bull KTM Factory Racing" komandā Horhe Prado no Spānijas. Viņam savā pirmajā startā teju vai izdevās atkārtot latvieša iespēto - 12.vieta. Jonass neslēpa, ka bijušā partnera apļa laikus ir redzējis, taču aprunāties vēl nav izdevies.

Jonass pērn MXGP debijā aizvadīja 18 posmus, no kuriem trijos kāpa uz goda pjedestāla. Pirmo medaļu izdevās izcīnīt Lombardijā, Itālijā, finišējot otrajā vietā, bet vēlāk Zviedrijā un Turcijā izcīnītas bronzas godalgas. Tāpat viņš vēl piecos citos posmos finišēja labāko sešiniekā, sezonas kopvērtējumā arī ieņemot sesto pozīciju.

Pagājušās sezonas izskaņā viņš arī nāca talkā Latvijas izlasei, kas Nāciju kausā sasniedza līdz šim visu laiku labāko rezultātu - astotā vieta. Jonass savos braucienos izcīnīja otro un trešo vietu.

Šosezon MXGP klasē paredzēti 20 posmi. Sezonas noslēgums plānots 27.septembrī Francijā, bet pirms tam 11.posms jūnijā tiks aizvadīts Latvijā, Ķegumā.