Porziņģis atzīts par NBA nedēļas labāko spēlētāju Rietumu konferencē

Porziņģis no 24.februāra līdz 1.martam palīdzēja "Mavericks" sasniegt bilanci 3-1, vidēji mačā gūstot 26,3 punktus, zem groziem izcīnot 11,8 atlēkušās bumbas un 2,3 reizes spēlē bloķējot pretinieku metienus. Katrā no pēdējām trim spēlēm nedēļas laikā viņš ieguva vismaz 24 punktus un 12 atlēkušās bumbas.

Latvietis nedēļu pabeidza, atkārtojot karjeras rekordu ar sešiem trīspunktniekiem, lai gūtu 38 punktus spēlē, izcīnītu 13 atlēkušās bumbas un sakrātu piecus blokus 37 minūtēs mačā 1.martā Minesotā. Viņš pievienojās Dirkam Novickim kā vienīgajam "Mavericks" spēlētājam, kurš spēlē guvis 35 punktus, izcīnījis 10 atlēkušās bumbas un piecreiz bloķējis metienus. Porziņģis un "Lakers" garais spēlētājs Entonijs Deiviss ir vienīgie spēlētāji, kas 2019./2020.gada sezonā sakrājuši šādu bagāžu.

Latvijas basketbolists šosezon vidēji spēlē gūst 19,2 punktus, kas ir otrais rādītājs komandā. Dalīts komandas sezonas labākais rezultāts ar 9,4 atlēkušajām bumbām ir Porziņģa karjeras labākais sasniegums. Tāpat viņam šosezon ir labākais rādītājs komandā bloķētajos metienos (2,0 bloki spēlē), laukumā pavadot vidēji 30,8 minūtes katrā no 47 spēlēm, visas sākot sākuma sastāvā.

Viņš šosezon 15 reizes ir spēlē sakrājis 20 punktus un 10 atlēkušās bumbas. Līdz šim labākais rādītājs bija astoņas šādas spēles savā pirmajā sezonā Ņujorkas "Knicks" rindās 2015./2016.gada sezonā. Tāpat 21 "double-double" ir Porziņģa atkārtots vienas sezonas labākais sasniegums. Tikpat Latvijas basketbolists iespēja 2015,/2016.gada sezonā.

Porziņģis savās pēdējās 11 spēlēs kopš 31.janvāra ir sakrājis četrus 30 punktu un 10 atlēkušo bumbu mačus, kamēr iepriekšējās 222 karjeras spēlēs - tikai trīs. Astoņās no pēdējām 11 spēlēm viņš ir sakrājis vismaz 24 punktus un 10 atlēkušās bumbas. Dalasas spēlētājs ir guvis vidēji 27,3 punktus ar 50,0 procentu metienu precizitāti no spēles, 39,6 procentu precizitāti trīspunktu metienos un 82,9 procentiem iemesto soda metienu, kā arī 10,9 atlēkušajām bumbām spēlē pēdējās 11 cīņās.

Saistītās ziņas "Mavericks" treneris Kārlails par Porziņģi: "Viņš ir lielisks basketbolists" Porziņģa superspēle nodrošina "Mavericks" uzvaru izbraukumā Porziņģis gūst 24 punktus "Mavericks" zaudējumā pret "Heat"; Bertāns pieticīgs neveiksmē pret "Jazz"

Tā ir otrā reize Latvijas basketbolista karjerā, kad viņš ir atzīts par nedēļas spēlētāju. Pirmoreiz tas notika Austrumu konferencē nedēļā no 2017.gada 30.oktobra līdz 5.novembrim Ņujorkas "Knicks" rindās. Porziņģis kļuvis par otro "Mavericks" spēlētāju, kurš šajā sezonā iegūst šo balvu, pievienojoties Lukam Dončičam, kurš to spēja nedēļā no 2019.gada 18. līdz 24.novembrim.

Porziņģis un Luka Dončičs kļuvuši par pirmo Dalasas duetu, kurš tajā pašā sezonā ieguvis nedēļas spēlētāja apbalvojumu, kopš 2014.gada aprīlī to divās nedēļās pēc kārtas paveica Dirks Novickis un Monta Elliss.