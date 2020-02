Pieckārtējā "Grand Slam" turnīru uzvarētāja Šarapova paziņo par karjeras beigām

"Teniss - saku tev ardievas," sarunā ar žurnālu "Vogue" savus plānus atklāja Šarapova. "Pēc 28 gadiem šajā sportā, kuros izdevās arī izcīnīt piecas "Grand Slam" trofejas, man ir jāliek punkts, lai atvērtu sevi jauniem piedzīvojumiem."

Šarapova pēdējos gados nespēja atgriezties labākajā fiziskajā formā, ko liedza pleca trauma. Viņa patlaban WTA vienspēļu rangā atrodama vien 373.pozīcijā.

Savos pēdējos turnīros tenisiste lielākoties cieta neveiksmi jau pirmajās kārtās. Tostarp Vimbldonas, Austrālijas atklātā un "US Open" turnīros.

"Viena no manām panākumu atslēgām bija spēja nelūkoties nākotnē un nekavēties pagātnē. Ticēju, ka ar smagu darbu spēšu no sevis izspiest to, ko pati negaidīju," spilgtos karjeras brīžus atminējās tenisiste.

"Man teniss pietrūks katru dienu. Tāpat ilgošos pēc treneriem un savas komandas. Ilgošos pēc roku spiedieniem pēc aizvadīta dueļa, kā arī sarunām ar savu tēvu par treniņu procesu."

Šarapova pirmo reizi par pasaules vadošo raketi kļuva 2005.gadā, bet pēc gada jau uzvarēja ASV atklātajā čempionātā. 2004.gadā viņai 17 gadu vecumā bija izdevies svinēt panākumu prestižajā Vimbldonā.

Karjeras lejupslīdes pirmie pakāpieni tika ielikti jau 2007.gadā, kad par sevi pirmo reizi lika manīt plecs, kas bija iemesls sportisko gaitu beigām šogad. Neraugoties uz veselības likstām, viņa 2008.gadā uzvarēja Austrālijas atklātajā čempionātā, bet neilgi pēc tam vēlreiz savainoja plecu, kas viņai liedza aizvadīt pilnvērtīgu sezonu. Šī iemesla dēļ viņa nepiedalījās Pekinas Olimpiādē.

2012.gadā Šarapova izcīnīja savu pirmo titulu "French Open" un kļuva tikai par desmito sievieti WTA tūrē, kurai izdevies izcīnīt visus četrus "Grand Slam" titulus. Tajā pašā gadā viņa Olimpiādē izcīnīja sudrabu. Divus gadus vēlāk viņa vēlreiz uzvarēja Francijas atklātajā čempionātā.

2016.gadā sportiste Austrālijas atklātajā čempionātā nodeva dopinga proves, kurās vēlāk tika atrasts meldonijs, viņai saņemot 15 mēnešu diskvalifikāciju.