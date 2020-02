"TTT Rīga" koronavīrusa dēļ, iespējams, neaizvadīs trešdienas FIBA Eirolīgas spēli Itālijā

Kā vēsta ziņu aģentūra "Reuters", Venēcijā šobrīd norisinās ikgadējais karnevāls, kas regulāri pulcē lielu skaitu tūristu, taču šogad piedzīvota liela vilšanās, jo pēdējās divas pasākuma dienas ir atceltas koronavīrusa dēļ. Veneto reģions šādu lēmumu pieņēma, lai mazinātu vīrusa izplatīšanās risku provincē.

Tikmēr Latvijas komandai "TTT Rīga" trešdien Veneto provinces pilsētā Venēcijā ir paredzēta Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas spēle pret "Umana Reyer" klubu, kurā spēlē Anete Šteinberga un Laura Meldere.

"Arī mēs esam informēti par notikumiem Venēcijas apkaimē. Zinām, ka Veneto apriņķī visi pasākumi ir atcelti, tostarp viņu labi zināmais karnevāls," teica komandas ģenerālmenedžeris Lūsis. "Šobrīd gaidām informāciju no FIBA."

"Nesen runāju ar FIBA Sporta direktoru. Viņš teica, ka organizācija patlaban vēl vērtē situāciju. FIBA meklē alternatīvu risinājumu spēles vietai, lai nepakļautu basketbolistes un pārējos veselības riskiem."

Lūsis piebilda, ka "TTT" piedāvāja maču aizvadīt Rīgā. "Piedāvājam aizvadīt maču Rīgā, lai risinātu šo situāciju, bet FIBA teica, ka viņiem ir vairāki scenāriji, tostarp ideja dueli aizvadīt citviet Itālijā," situāciju komentēja Lūsis. "Pagaidām vēl nav skaidrības par spēli. Sajūtas visās nometnēs ir diezgan piezemētas."

Komandas ģenerālmenedžeris atklāja, ka cita FIBA Eirolīgas spēle starp Šopronas "Uniqa" un Skio "Famila", visticamāk, jau ir atcelta. Šis mačs bija paredzēts trešdien, kad duelis Itālijā ir plānots arī "TTT Rīga".

"Pēc aģentu iekšējās informācijas spēle starp Ungārijas un Itālijas komandām ir atcelta. Nezinu, ko tas nozīmē, jo duelis tāpat kādu dienu ir jāaizvada. Šaubos, ka mājiniecēm tiks piešķirts automātiskais zaudējums," skaidroja Lūsis. "Esam nonākuši unikālā situācijā, tāpēc mēģināsim saprasti, ko mums piedāvā. Cerams, ka FIBA atradīs labu risinājumu, jo pagaidām gan treneri, gan spēlētājas ir nedaudz satraukušās."

Ņemot vērā iespēju, ka rīdzinieces otrdien tomēr nedosies uz Itāliju, komandas menedžerim rodas aktuāls jautājums par zaudētajām finansēm. "No rīta runāju ar aģentūru, kas mūs apkalpo. Vaicāju vai būtu iespējams atgūt naudu, ja brauciens tiek atcelts... Viņi man vēl nav atbildējuši, tāpēc pagaidām arī es nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu," pauda Latvijas čempionvienības ģenerālmenedžeris. "Ja netiks atcelti visi lidojumi uz Itāliju, pieļauju, ka mēs naudu atpakaļ nesaņemsim."

"Pagaidām situācija ir ļoti neskaidra, jo pat, ja spēle tiek pārcelta citviet, tās ir papildu izmaksas."

Komanda šorīt aizvadīja treniņu, bet pēc tā ģenerālmenedžeris saņēmis īsziņu no kapteines, kura neslēpa, ka arī pašas spēlētājas ir satrauktas pirms gaidāmā izbraukuma. Savukārt FIBA un citu starptautisko turnīru organizatori nav nākuši klajā ar vienotu rīcības plānu.

"Pagaidām FIBA nav publicējusi informāciju saistībā ar koronavīrusu. Vienīgā komunikācija mums ir bijusi šorīt pa telefonu," uzsvēra ģenerālmenedžeris. "Cik saprotu, FIBA jau no vakardienas ved sarunas ar Itālijas Basketbola federāciju, lai izprastu, kāda ir situācija valstī."

Lūsis arī neizslēdza, ka nepieciešamības gadījumā, komandas iekšienē tiks novadīta informatīva lekcija par to, kā rīkoties, lai sevi pasargātu no koronavīrusa. "Iespējams, aprunāsimies par šo vīrusu arī komandas iekšienē. Regulāri sekojam līdzi informācijai, kas publicēta Ārlietu ministrijas un Slimību un profilakses centra mājaslapā," norādīja kluba amatpersona. "Arī šajos portālos pagaidām nav jaunas informācijas, taču jāsaprot, ka šajā Itālijas reģionā situācija ir saasinājusies pēdējo 48 stundu laikā."

Gadījumā, ja komandai tomēr tiks dota "zaļā gaisma" ceļam uz Itāliju, sastāvā būšot visas spēlētājas.

Rīdzinieces patlaban ar trim uzvarām 13 mačos A apakšgrupā ieņem sesto vietu starp astoņām komandām un aizvien cīnās par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.