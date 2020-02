"TTT Rīga" Eirolīgas mačā zaudē Dikeulaka trenētajai Orenburgas komandai

"TTT Rīga" zaudēja "Nadežda" ar 55:65 (17:14, 18:16, 6:20, 14:15).

Marina Meibrija mājinieču labā guva 19 punktus, taču pieļāva arī astoņas kļūdas. Binta Drameha pievienoja 16 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, kā arī trīsreiz pārķēra pretinieču piespēles. Savukārt Megana Hafa bez trim gūtajiem punktiem izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un sešreiz pārķēra pretinieču piespēles.

Punktus mājiniecēm guva septiņas spēlētājas, taču tikai divas vairāk par pieciem punktiem.

Viešņu rezerves bija plašākas, punktus gūstot visām desmit spēlei pieteiktajām basketbolistēm. Rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Ērika Vīlere, "double-double" - desmit punkti un 12 atlēkušās bumbas - Anastasijai Veremejenkai, pa deviņiem punktiem sakrāja Anastasija Šilova un Najo Reinkoka-Ekunve.

Gandrīz visu spēles pirmo daļu vadībā bija mājinieces. Lielāko pārsvaru "TTT Rīga" sasniedza 12.minūtē, kad pēc Meibrijas tālmetiena rezultāts kļuva 25:16.

Vadībā "TTT Rīga" vienība bija līdz pat trešās ceturtdaļas vidum, kad pēc Šilovas tālmetiena Orenburgas basketbolistes izvirzījās vadībā ar 36:35. Pēc tam spēles grožus savās rokās turēja viešņas.

Pirmā apļa savstarpējā spēlē rīdzinieces 4.decembrī viesos zaudēja ar 61:69.

A apakšgrupā ar 11 uzvarām 12 spēlēs vadībā ir Jekaterinburgas UGMK, bet par divām uzvarām mazāk ir Prāgas ZVVZ USK. Astoņus panākumus guvusi Buržas "Tango Basket" komanda, bet tikpat uzvaras 13 mačos ir Orenburgas "Nadežda" vienībai. Četras uzvaras ir Venēcijas "Umana Reyer" komandai, pa trim iekrājušas "TTT Rīga", Brenas "Etixx Mithra Castors" un Mersinas "Čukurova".

Pirmās četras grupas komandas iekļūst izslēgšanas spēlēs, bet piektā un sestā komanda grupā turpina cīņas FIBA Eirokausā.

"TTT Rīga" un "Nadežda" savā starpā spēlēja arī 2006.gada nogalē Eiropas kausa izcīņā - mājās pārāka ar 81:59 bija "Nadežda", savukārt Rīgā uzvaru guva "TTT Rīga" - 68:63.

"Nadežda" pagājušajā sezonā triumfēja Eiropas kausā, finālā divu spēļu summā ar 146:132 pārspējot Monpeljē "Lattes". Komandu šobrīd vada Latvijas sieviešu valstsvienības bijušais treneris Georgs Dikeulaks. "Nadežda" sastāvā savulaik spēlējušas latviešu basketbolistes Elīna Babkina un Zane Teilāne.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.