NBA Visu zvaigžņu spēlē šogad piedalīsies rekordliels skaits ārzemju spēlētāju

Šie 19 spēlētāji nedēļas nogalē piedalīsies dažādos konkursos, jauno talantu spēlē kā arī Visu zvaigžņu mačā.

Paredzams, ka zvaigžņotā spēle tiks vērota aptuveni 215 pasaules valstīs 47 dažādās valodās. Šī būs 69.Visu zvaigžņu spēle NBA vēsturē.

Astoņi no 19 spēlētājiem piedalīsies Visu zvaigžņu spēlē. Starp viņiem ir grieķis Jannis Adetokunbo (Milvoki "Bucks"), slovēnis Luka Dončičs (Dalasas "Mavericks"), kamerūnieši Žoels Embīds (Filadelfijas "76ers") un Paskāls Siakams (Toronto "Raptors"), Rūdijs Gobērs no Francijas (Jūtas "Jazz"), serbs Nikola Jokičs (Denveras "Nuggets"), Domants Sabonis no Lietuvas (Indianas "Pacers") un Bens Simonss no Austrālijas ("76ers").

Tikmēr jauno talantu spēlē, kurā spēkojas debitanti no ASV un otro gadu NBA spēlējošie eiropieši vai citu valstu pārstāvji, kuri nav dzimuši ASV.

Pasaules komandā iekļauti četri kanādieši, kas ir lielākā vienas valsts pārstāvniecība šajā duelī līdz šim. Tāpat Pasaules komandā šai spēlei izraudzīts japānis Rui Hačimura, kurš kļuvis par pirmo savas valsts pārstāvi jauno talantu mačā.

Tāpat nedēļas nogalē tiks aizvadīta ikgadējā "Basketball Without Borders" (BWB) nometne, kurā viens no padomdevējiem būs arī latvietis Dāvis Bertāns. Tāpat šajā nometnē piedalīsies soms Lauri Markanens (Čikāgas "Bulls"), sengālietis Tako Fals (Bostonas "Celtics") un brazīlietis Krištianu Felisiu ("Bulls").

Nometnē piedalīsies 64 basketbolisti vidusskolas vecumā no 34 pasaules valstīm. BWB nometnes tiek aizvadītas jau kopš 2001.gada. 19 gadu laikā 69 dalībnieki, kuri piedalījušies BWB, ir tikuši draftēti vai noslēguši līgumu ar kādu no NBA klubiem.

Čikāgā arī būs redzami 425 mediju pārstāvji no 54 pasaules valstīm.

Jau ziņots, ka Latviju Visu zvaigžņu spēlē šogad pārstāvēs Dāvis Bertāns, kurš tiek uzskatīts par vienu no favorītiem tālmetienu konkursā.

Šīs sezonas NBA Visu zvaigžņu spēle notiks svētdien Čikāgā, kur mājas spēles aizvada "Bulls" vienība.

2017./2018.gada sezonā starp rezervistiem tika izraudzīts arī latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis, taču ceļgala krustenisko saišu plīsums pārvilka strīpu pāri viņa cerībām debitēt NBA Visu zvaigžņu spēlē.

Iepriekšējā sezonā Visu zvaigžņu spēles programmā iekļautajā NBA Uzlecošo zvaigžņu mačā piedalījās Rodions Kurucs. Savas karjeras pirmajās divās sezonās NBA Uzlecošo zvaigžņu mačā piedalījās arī Porziņģis, kurš pirms trim gadiem uzvarēja NBA Visu zvaigžņu spēles meistarības konkursā.

2019.gadā zvaigžņu spēlē Šarlotā Lebrona Džeimsa komanda ar 178:164 uzvarēja grieķa Jaņņa Adetokunbo vienību.