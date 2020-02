LOK prezidents Aldons Vrubļevskis nekandidēs uz jaunu termiņu

Vrubļevskis savu lēmumu sarunā ar portālu Jauns.lv atklāja trešdien, 5. februārī, sekojot dienu iepriekš veiktajam LOK Izpildkomitejas lēmumam Ģenerālās asamblejas pārskata - vēlēšanu sesiju rīkot jau 20. martā, vienlaicīgi ar 2019. gada pārskata un 2020. gada budžeta apstiprināšanu.

Viņš skaidro, ka lēmumu piekto reizi nekandidēt uz LOK prezidenta amatu pieņēmis personisku iemeslu vadīts: ''32 gadi LOK vadībā, tai skaitā 16 gadi prezidenta amatā, ir ilgs laiks. Laiks rada gan rutīnu, gan nogurumu, arī pieredzi, kas ļauj vienkāršāk izdarīt šķietami sarežģītas lietas. Zinu kā vajag būt, bet redzu, ka ne viss notiek kā vajag. Tādēļ saprotu, ka nedrīkst turpināt to darīt kā ''ar gariem zobiem’’.’’

Runājot par martā, nevis rudenī gaidāmajām vēlēšanām, Vrubļevskis pauž, ka tās novērsīs LOK četrgades darba izvērtēšanu, vadoties ''tikai un vienīgi no vienu olimpisko spēļu rezultāta Tokijā’’.

''LOK darbu nedrīkst vērtēt tikai pēc medaļām olimpiskajās spēlēs,’’ pauž A.Vrubļevskis. ''LOK darbība ir daudz plašāka. Tās ir arī LOK aktivitātes Olimpiskā mantojuma saglabāšanā un Olimpisko vērtību popularizēšanā, programmas “Sporto visa klase” un “Olimpiskā diena” attīstībā, Olimpiešu koris, Uļas fonds, Olimpiskā Enciklopēdija, LOK simtgades sagaidīšana 2022. gadā, LOK stratēģija ''Olimpiskā kustība Latvijā – 2030’’ un citi.''

''Tādēļ ir svarīgi nostiprināt jeb restartēt LOK komandu tieši šobrīd, piešķirot tai jaunu pilnvērtīgu mandātu nākošajam olimpiskajam ciklam, kad gatavojamies ne tikai kārtējām olimpiskajām spēlēm Tokijā šā gada vasarā un ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā 2022. gadā, bet arī diezgan lielām pārmaiņām, ko Izglītības un zinātnes ministrija sporta nozarei sola 2021. gadā.’'

Uz jautājumu, ko vēlētos redzēt kā savu pēcteci, ilggadējais LOK prezidents nevienu konkrētu personu nenosauc: ''Es labprāt sastrādāšos ar jebkuru LOK vadītāju, kuru ievēlēs olimpisko federāciju vairākums. Tās ir demokrātiskas vēlēšanas, kur pat viena balss var izšķirt rezultātu. Taču svarīgākais ir komanda, kas vienoti strādā kopīgu mērķu labā. Mērķi ir visaugstākie, ņemot vērā LOK darbības iepriekšējo periodu sasniegumus un pašreizējo pozīciju.''

''No pārmaiņām nav jābaidās - tās ir jāpiepilda ar saturu un darbiem tieši tādā brīdī, kad, škiet, viss ir labi. Sporta sabiedrībai no vienas puses ir paveicies, ka darba rezultatīvo atskaiti var ļoti skaidri izmērīt. Tomēr visos gadījumos prioritāri jānovērtē cilvēki un viņu ieguldījums , nevis tikai sausi skaitļi sacensību protokolā," saka Vrubļevskis. ''Neviens speciāli nezaudē medaļu vai vietu uz goda pjedestāla, bet - vai tas ir vienīgais atskaites punkts, lai runātu par padarīto, izdarīto. Vai tad tikai ''oskarotās'' filmas ir labas? Vai tad tikai olimpiskais čempions ir priekšzīmes vai iedvesmas paraugs? Jānāk komandai ar skatījumu, kas to izprot un gatavi sekmīgi turpināt - par Latviju!’'

Taujāts par nākotnes plāniem, Vrubļevskis atklāj, ka nekur nepazudīs: ’’Jādara ar prieku tas, ko vislabāk zini un proti. Un man ir, kur ieguldīties Olimpiskās kustības attīstībā gan Latvijā, gan starptautiski.’’ Interesanti, ka LOK prezidents arī apsver iespēju sākt rakstīt memuārus. ‘'Varbūt uz LOK simtgadi izlaidīšu pirmo sējumu,’' smaidot nosaka Vrubļevskis.

Aldons Vrubļevskis ieņem Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta amatu kopš 2004. gada, pirms tam, no 1988. līdz 2004. gadam, viņš strādāja par LOK ģenerālsekretāru.

Jau ziņots, ka LOK Izpildkomiteja 4.februārī pieņēma lēmumu LOK Ģenerālās asamblejas pārskata - vēlēšanu sesiju rīkot 2020.gada 20.martā, vienlaicīgi ar 2019.gada pārskata un 2020.gada budžeta apstiprināšanu.

Pirms četriem gadiem Vrubļevskis uz ceturto termiņu tika pārvēlēts LOK prezidenta amatā.

Pēc LOK darbības atjaunošanas 1988.gadā tai bijuši divi prezidenti, no 1988. līdz 2004.gadam komitejas prezidents bija Vilnis Baltiņš, kurš amatā pavadīja četrus termiņus, bet no 2004.gada šo krēslu ieņēmis Vrubļevskis.

Kandidātus amatam var izvirzīt olimpisko sporta veidu federācijas.