Rīgas komanda pirmdien savā laukumā zaudēja "Jokerit" ar 2:4 (0:3, 1:0, 1:1), ciešo desmito zaudējumu pēc kārtas.

"Mēs labi sākām spēli, un mūsu panākuma atslēga bija pirmais periods, kas beidzās ar 3:0 mūsu labā," pirmo 20 minūšu lomu galarezultātā uzsvēra viesu galvenais treneris Lauri Marjameki. "Pēc tam, man liekas, mēs atdevām iniciatīvu mājiniekiem. Viņi slidoja labi, un mēs varam būt priecīgi, ka izcīnījām divus punktus."

"Pilnīgi piekrītu, ka pretinieki spēli izšķīra pirmajā periodā," pēcspēles preses konferencē teica Ankipāns. "Otrajā un trešajā periodā kontrolējām spēli. Bez šaubām varējām "izvilkt" maču, bet tā bija jāspēlē jau no spēles sākuma. Atkārtošos vēlreiz - "Jokerit" ir viena no meistarīgākajām komandām līgā, un tās spēlētājiem nedrīkst dot brīvu vietu un laiku. To mēs pārāk daudz viņiem pirmajā periodā mūsu zonā iedevām. Diemžēl arī ceturto "golu" uzdāvinājām, jo bijām pārāk pasīvi aizsardzībā. Kopumā otro un trešo periodu bija patīkami skatīties."

Ar daudziem savainotajiem spēlētājiem šosezon "Dinamo" spēlējusi bez lielām iespējām varēt ar sastāvu. "Arī mums ir vajadzīga pauze, un saviem hokejistiem apsolīju trīs brīvdienas jau iepriekš. Ļoti ceru, ka pēc šīs pauzes atgriezīsimies uz veiksmes takas. Paldies hokejistiem par darbu!"

Pēc šī mača Rīgas klubam būs astoņu dienu pauze, bet pēc tam savā laukumā būs tikšanās ar Minskas "Dinamo", Kazaņas "Ak Bars", Maskavas "Dinamo" un Jekaterinburgas "Avtomobilist". Sezonas pēdējā mājas spēle tiks aizvadīta 17.februārī.