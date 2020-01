24 fakti par 24. numuru: mazāk zināmais par basketbola leģendu Kobi Braientu

#1

Kobe Braients daļu bērnības pavadīja Itālijā, jo tur basketbolu spēlēja viņa tēvs Džo Braients. Itālijā tika sperti Kobes pirmie soļi basketbolā. Kā jau Itālijā pienākas, sporta laukumu nereti aizņēma futbolisti, tad nu mazajam Kobem bija dilemma: čapot mājās vai spēlēt futbolu. Braients pārsvarā izvēlējās otro un visbiežāk stājās vārtos.

#2

Kobe savu vārdu ieguvis par godu liellopiem. Viena no pasaulē ekskluzīvājām gaļām ir Kobes marmora liellops. Daudzi nezina, ka viņam pasē ir arī otrs vārds - Bīns, kas izvēlēts par godu gardajām želejas pupiņām jeb jelly beans.

Foto: Shutterstock

#3

Viens no ASV izlases fiziskās sagatavotības treneriem atklāja, ka pirms olimpiskajām spēlēm viņam piezvanījis Kobe un palūdzis palīdzību treniņā, kas sācies 4:00. Padarbojušies stundu, treneris aizgāja mājās pagulēt, bet Braients palicis. Pēc tam, kad treneris atgriezās uz komandas nodarbību 11:00, Kobe Braients joprojām mētājis bumbu. Viņš tā arī zāli nebija pametis.



#4

Kobem ļoti patika šausmu filmas. Viņš arī pats debitējis šajā žanrā.

#5

"Oskaru" viņš gan ieguva par pavisam citu darbu. Braients balvu saņēma par animācijas īsmetrāžas filmu "Dear Basketball" ("Dārgais Basketbol"), kurā tiek stāstīts par Losandželosas "Lakers" leģendas dzīvi un karjeru. Filmas sižets ir balstīts uz Kobes Braianta vēstuli, ko 2015. gada 29. novembrī publicēja vietnē "The Player's Tribune", kurā viņš paziņoja par savu aiziešanu no basketbola.

Filmas veidošanā, kuras producents bija pats Braients, piedalījās arī slavenais komponists Džons Viljamss, kurš sarakstījis mūziku tādām fimām kā: "Zvaigžņu kari" (filmu sērijai), "Žokļi", "Supermens", "Indiana Džonss" (filmu sērijai), "Citplanētietis", "Kapteinis Āķis", "Juras laikmeta parks", "Šindlera saraksts" , "Viens pats mājās" un pirmajām trim "Harija Potera" filmām) un animators Glens Kīns, kurš ilgus gadus sadarbojies ar "Walt Disney" studiju, ieskaitot tādus šedevrus kā "Mazā Nāriņa" un "Aladins".

#6

11 gadu vecumā apspēlēja NBA basketbolistu "mīnusos". Kobe jau 1989. gadā "mīnusu" spēlē pieveica ilggadējo NBA basketbolistu Braianu Šovu. Vēlāk, kad viņi kļuva par komandas biedriem, Baraiants to regulāri pieminēja.

#7

Kobe Braients ilgu laiku bija "fastfūda" cienītājs. Vien 2010. gadā viņš lika punktu nepilnvērtīgam uzturam. Interesanti, ka viens no pirmajiem reklāmas līgumiem bija ar pašam tik ļoti iecienīto "McDonald's"

#8

Šarlotas "Hornets" draftētais un uzreiz uz Losandželosas "Lakers" aizmainītais Kobe Braients NBA nospēlēja 20 spožas sezonas. Pirmās desmit viņš nospēlēja ar astoto numuru, bet pēdējās ar 24.

#9

Kā jau vairumam NBA basketbolistu, Kobem patīk hip-hops, tomēr viņa mīļākais izpildītājs ir zināms vien kvēlākajiem šī mūzikas žanra cienītājiem - "Canibus".

#10

Braients atteicies no lomas slavenajā filmā par basketbolu "He got game". Viņam tika piedāvāta Džīzesa Šatlsvorta loma, ko vēlāk atveidoja viens no viņa pretiniekiem basketbola laukumā Rejs Alens. Kobes draugs Spaiks Lī vēlējās, lai Denzela Vašingtona dēlu filmā tēlotu tieši Braients, tomēr viņš atteicās, jo vasarā pēc pirmās NBA sezonas vēlējās cītīgi trenēties.

#11

Jau vienpadsmit gadu vecumā par Kobi Braientu interesējas Itālijas klubs Boloņas "Virtus". Kobe un viņa tēvs no līguma parakstīšanas atteicās.

#12

Karjeras laikā Braients pamanījās izmainīt savu metiena tehniku. Metienu treneris, kādreizējais NBA snaiperis Čaks Pērsons uzskatīja, ka Kobe pārāk aktīvi kustina rādītājpirkstu. Brīdis, kad viņš to salauza, bija piemērots, lai mainītu tehniku, kas veiksmīgi izdevās.

#13

Kobe tika uzskatīts par speciālistu, kā pārkāpt noteikumus basketbola laukumā nesaņemot sodu. Viņam karjeras laikā, protams, palīdzēja arī superzvaigznes statuss, tomēr elkoņi un plaukstas gāja pa gaisu, bet personisko piezīmju skaits bija gana mazs.

#14

Kobem bija vien 14 gadi, kad viņš pirmo reizi viens pret vienu apspēlēja savu tēvu Džo Braientu, kuram tad bija 38 un viņš tikko bija beidzis profesionāļa karjeru. 207 centimetrus slaidais Džo, kuram arī ir vairāku sezonu NBA pieredze, neslēpj, ka pret dēlu pat tajā vecumā lika lietā elkoņus, bet reizēm gadījās zaudēt jau toreiz.

Kobes vecāki Pema un Džo Braienti 2010. gadā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

#15

Kobe Braients bērnībā nodarbojās ar karatē un šo sporta veidu piekopa arī vēlāk. Kā viņš pats stāsta, laikā, kad viņam bija dzeltenā josta, treneris gribēja, lai viņš cīnās pret puisi ar brūno jostu. Kobe bija ļoti pārbījies un negribēja cīnīties, bet viņam lika to darīt. Braients, protams, zaudēja, bet tas nebija nemaz tik traki, tāpēc viņš citiem iesaka neizdomāt nepamatotas problēmas, kur tādu nav.

#16

Kurš gan nav redzējis Kobi Braientu kožam kreklām. Tas ir tikpat ikoniski, cik Maikla Džordana izkārtā mēle. Braients to darīja brīžos, kad viņam bija sausa mute.

#17

Kobem netrūkst spožu sasniegumu basketbola laukumā, tomēr viens no iespaidīgākajiem ir tas, ka viņš ir vienīgais basketobolists, kurš spējis iemest 40 punktus pret ikvienu NBA komandu. Ikvienu, izņemot "Lakers", kurā viņš nospēlēja visas 20 savas karjeras sezonas.

#18

Vairums jauniešu uz savu vidusskolas izlaidumu dodas ar draudzeni vai mīļoto meiteni, bet ne Kobe - viņš uz izlaidumu ieradās ar tābrīža vienu no ASV spilgtākajām R&B zvaigznēm Brendiju Norvudu. Šis vēriens apliecina, ka Mamba bija jau zvaigzne pirms viņš par tādu kļuva pasaules acīs. Viņiem gan esot bijušas arī īslaicīgas attiecības.



#19

Kobe arī pats pamanījās debitēt mūzikā, jo viņš ir iedziedājis (ierepojis) vienu no skaņdarbiem sava kādreizējā komandas biedra un laba drauga Šakila O'Nīla albumā "Respect". Kobe un Šaks kopā izpilda skaņdarbu "3X's Dope".

#20

Daudzi basketbola speciālisti uzskata, ka ārējiem spēlētājiem varētu būt vieglāk nospēlēt ilgus gadus basketbolu, tomēr patiesībā tā nav, jo viņiem tomēr vairāk ir nepieciešamas ātruma īpašības, kas, gadiem ejot, zūd visātrāk. Kobe Braients kļuva par pirmo aizsargu, kurš NBA nospēlējis vismaz 20 sezonas. Bez viņa ar šādiem skaitļiem var lepoties Karīms Abduls Džabars, Dirks Novickis, Kevins Gārnets, Kevins Viliss, Roberts Perišs un rekordists Vinss Kārters. Kārters arī pieskaitāms ārējiem spēlētājiem, bet lielāko daļu karjeras tomēr darbojies vieglā uzbrucēja pozīcijā.

#21

Basketbolisti pelna iespaidīgas summas un Kobe joprojām ir viens no pašiem grandiozākajiem šajā ziņā - viņš savas NBA karjeras laikā nopelnīja 328 238 062 ASV dolāru (teju 298 miljonus eiro). Neaizmirstam gan arī par reklāmas līgumiem...

#22

Kobe Braients savu karjeras rekordu 81 punktu guva 2006. gada 22. janvārī Losandželosas "Lakers" spēlē pret Toronto "Raptors". Viens no Braienta sedzējiem bija tagadējais NBA apskatnieks Džeilens Brauns. Par šo atgadījumu pat pirms trim gadiem tika izveidota TV reklāma un joki par šo tēmu nebeidzas. Šis Mambas iespētais ir visu laiku otrs lielākais viena spēlētāja gūto punktu skaits spēlē. Nepārspēts palika tikai Vilts Čemberlens ar saviem 100.

#23

2020. gada 25. janvārī Losandželosas "Lakers" uzbrucējs Lebrons Džeimss apsteidza Kobi Braientu NBA rezultatīvāko spēlētāju sarakstā, pakāpjoties uz trešo vietu. Tas notika Braienta dzimtajā Filadelfijā pret vietējo "76ers". Nākamajā dienā pasauli pāršalca vēsts par izcilā Kobes Braienta pāragro nāvi.

#24

Braienta NBA karjeras pēdējais mačs notika Losandželosā pret Jūtas "Jazz", un spēlē Kobe guva 60 (!) punktus. Vēsturiskais notikums beidzās ar "Lakers" uzvaru - 101:95. Intersanti, ka pirms dažām nedēļām kādreizējais Braienta komandas biedrs un tagadējais basketbola analītiķis Šakils O'Nīls pavaicāja, vai Kobe savā pēdējā spēlē iemetīs 50 punktus, uz ko Braients smejoties atbildēja: "Nē. Nekādā gadījumā!" Leģenārais basketbolists manāmi neticēja, ka viņš uz to būtu spējīgs.

