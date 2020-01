Jau ziņots, ka Porziņģis ceturtdien NBA spēlē iemeta 20 punktus, palīdzēdams savai komandai Dalasas "Mavericks" izcīnīt uzvaru.

Dalasas "Mavericks" viesos ar 133:125 (45:37, 33:26, 25:27, 30:35) uzvarēja Portlendas "Trail Blazers", svinot piekto panākumu pēdējos sešos mačos.

Porziņģis šajā spēlē pirmo reizi pa seniem laikiem spēlēja centra pozīcijā, jo traumu iepriekšējā deulī guva Dvaits Pauels, kuram šī sezona, visticamāk, ir noslēgusies.

"Mums lēnām sāk "beigties" garā gala spēlētāji. Mūsu sastāvs vairākās situācijās saskāries ar auguma centimetru deficītu," par problēmām centra spēlētāja pozīcijā teica Kārlails. "Šonakt bija nepieciešamas šādas izmaiņas, jo vēlējāmies iegūt vairāk vietu groza tuvumā. Viņa [Kristapa Porziņģa] klātbūtne laukumā rada lielas problēmas pretinieku komandām."

Porziņģis šo spēli pa seniem laikiem aizvadīja centra pozīcijā, nevis spēka uzbrucēja, kurā spēlē visbiežāk. Liepājnieks sarunā ar medijiem arī dalījās sajūtās par spēlēšanu abās šajās pozīcijās.

"Man patīk, ka centra pozīcijas spēlētājs nereti var uzsākt uzbrukumu. Piemēram, uzlikt aizsegu aizsargiem vai izspēlēt bumbu uz āru," teica Porziņģis. "Tāpat ir vairāk iespēju variēt ar dažādām izspēlēm, ko es arī varētu darīt uzbrucēja pozīcijā, bet tad man ir jārunā ar centru, lai viņš zina, ka notiks rotācija."

"Es neiebilstu spēlēt centra pozīcijā. Man patīk abi. Godīgi sakot, šis viss nav svarīgi, man vienkārši patīk spēlēt laukumā."

Liepājniekam tika vaicāts vai šai pozīcijai ir savas sliktās puses. "Man tā nešķiet. Aizsardzībā varu pieskatīt groza apakšu pēc izdarītiem metieniem. Godīgi sakot, nevaru iedomāties par sliktajām pusēm. Mani tas neiespaido, vēlos vienkārši spēlēt. Lieciet mani kaut vai otrā numura pozīcijā (uzbrūkošā aizsarga)," smejoties teica Porziņģis.

Porziņģis laukumā pavadīja 25 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 20 punktiem, grozā raidīdams trīs no septiņiem divpunktu un trīs no četriem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš iemeta piecus no septiņiem "sodiņiem".

Basketbolists arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, reizi pārtvēra bumbu, divreiz bloķēja pretinieku metienu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 14 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija dalīts labākais rādītājs vienībā.

Dalasas komanda nākamo dueli aizvadīs sestdien viesos pret Jūtas "Jazz".

"Mavericks" ar 27 uzvarām 43 spēlēs Rietumu konferencē ieņem piekto vietu.