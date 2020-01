Lilards ar 61 gūto punktu NBA spēlē sasniedz karjeras rekordu

Portlendas "Trail Blazers" savā laukumā pagarinājumā apspēlēja Goldensteitas "Warriors" ar 129:124 (27:23, 26:34, 34:35, 26:21, 16:11).

Lilards nedaudz vairāk nekā 45 minūtēs laukumā sakrāja karjeras rekordu 61 punktu, desmit atlēkušās bumbas un septiņas reuzltatīvas piespēles, realizējot 11 no 20 trīspunktu metieniem un sešus no 17 divpunktu metieniem, kā arī visus 16 soda metienus, un palīdzēja atspēlēties no 12 punktu deficīta trešajā ceturtdaļā. Viņš ir vienīgais spēlētājs NBA vēsturē, kurš spējis savākt vismaz 60 punktus un realizēt vismaz desmit trīspunktu metienus mačā.

Portlendas komandas rindās ar "double-double" 17 punkti un 21 atlēkusī bumba - izcēlās Hasans Vaitsaids, bet viesiem 33 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles Alekam Bērksam un "double-double" - 22 punkti un 13 atlēkušās bumbas - Erikam Paskolam, vēl 27 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles pievienojot D'Andželo Raselam.

Smagāko zaudējumu sezonā izbraukumā piedzīvoja līgas līdervienība Losandželosas "Lakers", kuru pēdējā laikā vairāk zaudējošā Bostonas "Celtics" savā laukumā pieveica ar 139:107 (33:30, 36:25, 35:25, 35:27).

Uzvarētāju labā Džeisons Teitums guva 27 punktus, Kemba Vokers pēc atgriešanās laukumā pēc savainojuma izārstēšanas pievienoja 20 punktus, bet rezervists Eness Kanters guva 18 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas.

"Lakers" rindās 15 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un 13 piespēles Lebronam Džeimsam, kurš pēc mača norādīja, ka 15 "Lakers" kļūdas pārvērstas 28 "Celtics" punktos un zaudēts grozs ar 36-48 bija pārāk liels handikaps pretiniekam.

Septīto uzvaru pēc kārtas izcīnīja Milvoki "Bucks", kas mājās ar 111:98 (30:23, 23:29, 31:25, 27:21) pieveica Čikāgas "Bulls".

Jannis Adetokunbo panākumā sakrāja "triple-double" - 28 punkti, 14 zem groziem izcīnītas bumbas un desmit rezultatīvas piespēles -, Kriss Midltons pievienoja 24 punktus, bet viesiem 24 punktus sakrāja Zeks Lavins.

"Bucks" uzbrukuma līderis šajā mačā guva 10 000.punktu NBA karjerā, kļūstot par septīto komandas vēsturē, kas guvis tik daudz punktu.

Hjūstonas "Rockets" pēdējā ceturtdaļā savās mājās atdeva uzvaru Oklahomasitijas "Thunder", zaudējot ar 107:112 (25:22, 39:35, 23:14, 20:41).

Mājiniekiem pret savu bijušo komandu Rasels Vestbruks sakrāja kārtējo "triple-double" - 32 punkti, 11 zem groziem izcīnītas bumbas un 12 rezultatīvas piespēles -, taču ar to uzvarai bija par maz. Vestbruks kopā ar Lebronu Džeimsu tagad ir vienīgie NBA basketbolisti līgas vēsturē, kuri guvuši "triple-double" pret katru no pašreizējām līgas vienībām.

Interesantu statistiku sakrāja Vestbruka komandasbiedrs Džeimss Hārdens, kuš guva 29 punktus. Viņš izcīnīja arī deviņas atlēkušās bumbas un sakrāja sešas rezultatīvas piespēles, taču arī trāpīja tikai deviņus no 29 metieniem no spēles, tai skaitā vienu no 17 trīspunktniekiem, kā arī četrreiz kļūdījās.

Viesu rindās Kriss Pols, kurš vēl iepriekšējā sezonā spēlēja Hjūstonā, sakrāja 28 punktus un astoņas atlēkušās bumbas. 25 punkti un 13 bumbas zem groziem Danilo Galinari kontā.

Visbeidzot Ņūorleānas "Pelicans" viesos ar 126:116 (31:30, 38:20, 29:27, 28:39) pieveica Memfisas "Grizzlies".

Šajā mačā "pelikāni" sasniedza komandas rekordu, iemetot 32 trīspunktnieku. Septiņus no tiem desmit mēģinājumos iemeta Džrū Holidejs, kurš sakrāja 36 punktus. 25 punkti Brendonam Ingremam, bet mājiniekiem 31 punkts un deviņas atlēkušās bumbas Dilonam Bruksam.