Žurnāla "Kas Jauns" rīcībā nonākušas ziņas, ka jau drīzumā pārstās darboties viena no vadošajām svarcelšanas skolām Eiropā, jo pēc ASV piemērotajām sankcijām Ventspils mēram Aivaram Lembergam „nogriezts” finansējums arī Ventspils sporta namam "Centrs", kā paspārnē trenējas un dzīvo šobrīd labākie Latvijas svarcēlāji – Eiropas un pasaules čempionātu medaļnieki, Latvijas lielākās olimpiskās cerības Rebeka Koha, Ritvars Suharevs, Artūrs Plēsnieks –, kā arī daudzi jaunie talanti.

Vai tiešām ar svarcelšanas centru Ventspilī ir cauri? „Ļoti slikti cilvēki iedeva mums māju, bet ļoti labi cilvēki to atņēma! Lūk, tāda mums šobrīd ir situācija,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" ironizē viens no svarcelšanas centra treneriem Viktors Ščerbatihs un paskaidro: „Nu, kā – visi saka, ka Lembergs ir sliktais. Taču Ventspils pašvaldība bija tā, kas uzcēla sporta namu, ierīkoja internātu jaunajiem sportistiem, izveidoja svarcelšanas centru, kur bez maksas trenējās bērni no visas Latvijas – viņiem tika nodrošināta dzīvošana, ēšana, blakus bija skola. Kad sākās visas tās problēmas ar sankcijām, valsts „pie dziesmas” paņēma arī Ventspils pašvaldību – pārskatīja visus tās finansiālos izdevumus un pateica, ka sporta attīstībai tādu naudu dot nedrīkst! Un sākās šovs.”

Šajā svarcelšanas centrā Ventspilī trenējas visi Latvijas labākie svarcēlāji, mūsu olimpiskās cerības. Tostarp Artūrs Plēsnieks. Rebeka Koha ir viena no labākajām svarcēlājām pasaulē savā svara kategorijā. Un arī viņa trenējas svarcelšanas centrā Ventspilī.

Ščerbatihs teic, ka valsts liegusi pašvaldībai finansēt sporta centru, kas sagatavoja jaunos sportistus, sedzot viņiem dzīvošanu un ēdināšanu. „Atņēma finansējumu 300 000 eiro, teica, ka varbūt kaut ko iedos vietā. Kad tas būs, cik daudz iedos – nav zināms. Pašlaik internāts vairs neeksistē, bet, kas būs rīt, to nezinām. Māja mums ir atņemta – internātā saglabātas divas istabiņas no astoņām, un pagaidām jauno svarcēlāju dzīvošanu finansēt uzņēmusies Svarcelšanas federācija. Šobrīd visi bērni aizbraukuši uz sporta nometni. Kad viņi atgriezīsies, būs jādomā, vai nebūsim spiesti vairākus sūtīt uz mājām, jo mums vairs nebūs naudas. Bijām plānojuši Ventspils svarcelšanas centrā šogad uzņemt vēl vairāk audzēkņu, bet tagad nāksies domāt par jau esošo izslēgšanu. Ja valsts, piemēram, Svarcelšanas federācijai piešķirtu kaut 100 000 eiro, tad šo svarcelšanas bāzi un internātu kaut kā vēl varētu uzturēt, taču federācijai papildus piešķirti tikai 10 tūkstoši! Atņēma 300, bet vietā iedeva desmit! Nu ļoti „laba” sadarbība!” pukojas Ščerbatihs, sakot: „Internātā dzīvoja jaunie svarcēlāji no visas Latvijas, un to finansēja pašvaldība. Ja neatradīsies cits finansējums, ar svarcelšanu Ventspilī, visticamāk, būs cauri. Uz to pusi pagaidām iet. Tas ir nepiedodami – ar vieglu roku tā vienkārši iznīcināt daudzu gadu darbu. Ventspils veidojās par Eiropas svarcelšanas centru, bija iecere paplašināt svarcelšanas zāli, lai pie mums varētu trenēties arī sportisti no ārzemēm. Es nezinu, kāda situācija būs turpmāk. Pagaidām sportistiem palīdz Svarcelšanas federācija, taču arī tai līdzekļu nepietiks.”

Latvijas Svarcelšanas federācijas prezidents ir satraukts, ka tādējādi pamatīgi apdraudēta svarcēlāju pienācīga sagatavošana šovasar gaidāmajām Tokijas olimpiskajām spēlēm. „Ventspils pašvaldība līdz šim atbalstīja arī mūsu vadošos svarcēlājus. Jā, viņiem ar finansējumu palīdz Latvijas Olimpiskā vienība, bet jāsaprot, ka tā nevar nodrošināt pilnīgi visu, kas nepieciešams, lai sportistu sagatavotu cīņai par medaļām. Ja līdz šim gadu pirms olimpiādēm visiem sportistiem, kas olimpiskajās spēlēs pretendēja uz vietām pirmajā desmitniekā, piešķīra papildu finansējumu, tad šogad tas vairs nenotiek. Līdz ar to Olimpiskā vienība nevar finansiāli nodrošināt visas prasības, lai mūsu svarcēlāji varētu normāli sagatavoties olimpiādei. Līdz šim šos finansiālos caurumus aizlāpīja Ventspils pašvaldība un Ventspils Olimpiskais centrs, bet šogad tāda iespēja liegta."

Jā, mēs nevaram vairs pilnvērtīgi sagatavoties olimpiskajām spēlēm!

"Tā ir bīstama situācija, ļoti bīstama,” uzsver Viktors Ščerbatihs, šādā situācijā spējot arī pajokot: „Tas bija pamatīgs spēriens pa pēcpusi. Labi, ka tagad hobija līmenī nodarbojos ar boksu un esmu pieradis pie spēcīgiem belzieniem. Vismaz pēcpuse no šīs pendeles tik stipri nesāp! Bet, ja nopietni, ceram, ka viss tomēr tiks vērsts uz labo pusi.”

