Porziņģim 13 punkti un uzvara Dončiča atgriešanās spēlē

"Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24) pārspēja Sanantonio "Spurs".

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 34 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā iemeta tikai vienu no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem "trejačiem" un divus no četriem soda metieniem. Otro spēli pēc kārtas Porziņģis realizēja tālmetienu līdz ar pirmā puslaika finālsvilpi.

Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pārķēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, pieļāva divas kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par deviņiem punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

Porziņģis iepriekšējās piecās spēlēs bija izcēlies ar "double-double".

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Luka Dončičs, kurš potītes savainojuma dēļ nespēlēja pusotru nedēļu. 17 punktus guva Tims Hārdevejs juniors.

"Spurs" vienībā 21 punktu guva Demars Derouzens, 18 punkti bija Rūdijam Gejam, bet 17 - Lamarkusam Oldridžam.

"Mavericks" ar 20 uzvarām 30 cīņās ieņem piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Spurs" ar 12 panākumiem 30 dueļos ir devītā.

Dalasas vienība nākamo spēli aizvadīs sestdien, kad viesosies pie Goldensteitas "Warriors".