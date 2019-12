Vai Mairim Briedim pēc čempiona titula zaudēšanas atņems arī nopelnīto prēmiju?

192 Foto FOTO: Briedis noliek gar zemi Glovacki, kļūst par čempionu un bildina mīļoto +188 Skatīties vairāk

15. jūnijā "Arēnā Rīga" Mairis Briedis Pasaules boksa supersērijas (WBSS) pusfinālā pirmā smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kilogramiem) pievārēja poļu bokseri Kšištofu Glovacki un izcīnīja Pasaules boksa organizācijas čempiona jostu. Par šo uzvaru Briedis saņēma arī iespaidīgu honorāru – žurnālisti ziņoja, ka latvietis kļuva par vismaz miljons dolāriem bagātāks, tikmēr viņa pretinieks Glovackis nesen izteicās, ka Briedis nopelnīja 600 000 tūkstošus dolāru. Bet tagad kļuvis zināms, ka Mairis Briedis čempiona titulu WBO versijā ir zaudējis.

Vienkārši atteicās aizstāvēt titulu

Par to WBO oficiāli paziņoja pēc aizvadītajā nedēļā notikušā komitejas balsojuma, kurā tika izlemts, ka Mairim Briedim pasaules čempiona tituls „atņemts par tā neaizstāvēšanu noteiktajā laikā”.

Proti, Briedim bija uzdots 120 dienu laikā piedāvāt revanšu titula iepriekšējam īpašniekam Kšištofam Glovackim, taču Briedis to pat gribēdams nespēja izdarīt, jo šajā laikā viņš gatavojas pavisam citam iznācienam ringā – nākamā gada sākumā gaidāmajai Supersērijas finālcīņai ar kubieti Junieru Dortikosu.

Maira Brieža menedžeris Raimonds Zeps gan uzsver: lai arī skan briesmīgi – „Mairim Briedim atņemts pasaules čempiona tituls” –, patiesībā ir citādāk. „Nē, Mairim tituls nav atņemts, viņš vienkārši to zaudēja, atsakoties no iespējas to aizstāvēt. Boksa vēsturē uz mūžu ierakstīts, ka Mairis Briedis ir WBO pasaules čempions laika posmā no 2019. gada 15. jūnija, kad viņš izcīnīja titulu cīņā ar Glovacki, līdz aizvadītajai nedēļai, kad WBO pieņēma šo lēmumu. Viņš 160 dienas bija WBO čempions, un šo godu nevar ne apstrīdēt, ne atņemt!” žurnālam "Kas Jauns" uzsver Zeps.

Boksa organizācijas pieprasa procentus

Bet kā ar iegūto prēmiju, ko Mairis Briedis saņēma par izcīnīto titulu? Vai to tagad nenāksies atdot – tāpat kā čempiona jostu? Arī šajā jautājumā boksera menedžeris ievieš skaidrību.

„Tas nav iespējams jau iepriekš minētā iemesla dēļ – Mairis Briedis šajā cīņā kļuva par pasaules čempionu un tāds bija līdz brīdim, kad, pēc WBO noteikumiem, šo titulu zaudēja. Taču tas nenozīmē, ka tādējādi tiek zaudēta arī cīņā nopelnītā prēmija. Bet pats galvenais – pasaules boksa organizācijas par izcīnīto titulu bokserim prēmiju nemaz nemaksā! Vēl jo vairāk – bokseris pats samaksā par savu izcīnīto čempiona godu,” pārsteidz Raimonds Zeps.

„Honorāru bokserim izmaksā konkrētās cīņas rīkotāji. Un, ja kādā no šīm cīņām tiek izcīnīta arī čempiona josta, tad gan titulcīņas rīkotājam, gan pašam čempionam no saviem ienākumiem ir jāsamaksā procenti jostas īpašniekam – boksa organizācijai. Tātad patiesībā bokserim čempiona jostas izcīnīšana ir izdevumi, jo viņam savā peļņā jādalās ar boksa organizāciju. Čempiona josta ir tikai statuss, un boksa organizācijas dzīvo no procentiem, ko saņem par titulcīņām,” izskaidro Brieža menedžeris.

