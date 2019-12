Porziņģis ar 15 punktiem palīdz "Mavericks" pārtraukt NBA līderes "Lakers" desmit uzvaru sēriju

"Mavericks" viesos ar rezultātu 114:100 (25:30, 34:32, 35:17, 20:21) uzveica zvaigžņoto Losandželosas "Lakers" komandu, kurai pārtrūka desmit uzvaru sērija.

Porziņģis laukumā pavadīja 27 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem.

Liepājnieks arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, divas reizes kļūdījās un iekrāja četras piezīmes. "Mavericks" ar viņu laukumā iemeta par 12 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija dalīts otrs labākais rezultāts komandā.

Dalasas vienībā "triple-double" pietuvojās Luka Dončičs, kurš guva 27 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un veica desmit rezultatīvas piespēles. Vēl 17 punktus guva Delons Raits, bet pa 15 iemeta Porziņģis, Dvaits Pauels un Džastins Džeksons.

"Lakers" komandā pret Porziņģi spēlējušajam Entonijam Deivisam bija 27 punkti un desmit bumbas zem groziem, bet Lebrons Džeimss iemeta 25 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un veica astoņas rezultatīvas piespēles.

Maču klātienē apmeklēja "Mavericks" leģenda Dirks Novickis, kurš pēc iepriekšējās sezonas lika punktu savai karjerai.

Kristaps PorziņģisMaču klātienē apmeklēja "Mavericks" leģenda Dirks Novickis (Foto: USA Today Sports)

Dalasas komanda šosezon izcīnījusi 13 uzvaras 19 spēlēs un Rietumu konferencē ieņem ceturto pozīciju, bet Losandželosas basketbolisti ar 17 panākumiem 20 dueļos ir pirmie.