Nosaukti 6 pedagogi, kas cīnīsies par titulu "Gada sporta skolotājs 2019"

Ceturtdien, 28.novembrī, notiks konkursa otrā kārta, kurā skolotāji žūrijas priekšā vadīs sporta stundu Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas sporta kompleksā. Par gada skolotāja titulu cīnīsies - Inese Boļšija no Dricānu vidusskolas, Mežinieku pamatskolas sporta skolotāja Laura Janševska, Santa Krasovska no Rubenes pamatskolas, Harolds Kavinskis no Dagdas vidusskolas, Māris Liepiņš no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas un Daugavpils Būvniecības tehnikuma sporta skolotājs Juris Ozols.

Žūrija klātienē vērtēs vairākus kritērijus - skolotāja prasmi pielietot daudzveidīgas mācību metodes un līdzekļus, māku pašam kvalitatīvi demonstrēt vai iesaistīt skolēnus vingrinājumu demonstrēšanā, prasmi nodrošināt atgriezenisko saiti stundā. Tāpat tiks vērtēts mācību stundas emocionālais fons, drošības noteikumu prasību ievērošana un citi kritēriji.

Konkursa "Gada sporta skolotājs 2019" vērtēšanas komisijā šogad ir gan IZM pārstāvji, gan pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti - olimpieši Deniss Čerkovskis un Agnese Pastare, sporta žurnālists Reinis Ošenieks, 2015.gada konkursa uzvarētāja, Jelgavas 4.vidusskolas sporta skolotāja Nataļja Gorškova un citi.

Konkursu "Gada sporta skolotājs" IZM organizē jau piecpadsmito gadu. Konkursa mērķis ir atrast profesionālāko sporta skolotāju Latvijā, popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanas procesā, kā arī celt skolotāja profesijas prestižu. Konkurss norit divās kārtās - pirmajā no tām komisija vērtē pretendentu sagatavotos pieteikumus, dalībai otrajā kārtā izvirzot sešus skolotājus.

Konkursa uzvarētāju paziņos 19.decembrī, pasākuma "Latvijas Gada balva sportā 2019" apbalvošanas ceremonijā, kuras laikā tiks paziņots arī titula "Gada sporta skolotājs 2019" ieguvējs.