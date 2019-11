 Gabriels pēdējās minūtēs izrauj "Flamengo" otro "Copa Libertadores" titulu; Āzijā uzvar "Al-Hilal"

"Flamengo" finālā ar 2:1 (0:1) pārspēja Argentīnas vienību Buenosairesas "River Plate".

Argentīnas klubu 14.minūtē vadībā izvirzīja Rafaels Borre, kurš precīzi sita no aptuveni 11 metriem. "River Plate" bija vadībā līdz pat pēdējām minūtēm, bet tad Gabriels Barboza guva divus vārtus un izrāva "Flamengo" uzvaru. Vispirms 89.minūtē Milānas "Inter" īpašumā esošais futbolists nepieskatīts saņēma bumbu pie tālā vārtu staba un ieraidīja to vārtos, bet četras minūtes vēlāk viņš vairāku pretinieku ielenkumā no vidējas distances panāca 2:1.

"Flamengo" līdz šim vienīgo reizi titulu bija ieguvusi 1981.gadā.

Tikmēr "River Plate" kontā ir četri tituli, no kuriem pēdējais izcīnīts pērn, kad finālā divu maču summā tika pārspēta Buenosairesas "Boca Juniors".

Sestdien notikušais fināls bija pirmā reize kopš 1988.gada, kad titula ieguvēja tiek noskaidrota vienā, nevis divos mačos.

Sākotnēji fināls bija plānots Santjago, bet Čīles politiskās situācijas dēļ tas tika pārcelts uz Peru galvaspilsētu Limu.

Tikmēr Āzijas Futbola konfederācijas (AFC) Čempionu līgā svētdien triumfēja Saūda Arābijas komanda "Al-Hilal" kas fināla otrajā spēlē ar 2:0 (0:0) pārspēja Japānas vienību Saitamas "Urawa Red Diamonds", divu maču summā triumfējot ar 3:0.

"Al-Hilal" sastāvā vārtus guva Salems Al-Davsari un Bafetimbi Žomiss.

"Al-Hilal" ar trim trofejām ir turnīra titulētākā komanda, uzvarot arī 1991. un 2000.gadā.

Iepriekšējā sezonā turnīrā triumfēja Japānas komanda Kašimas "Antlers", kas divu maču summā apspēlēja Irānas klubu "Persepolis". Šogad "Antlers" apstājās ceturtdaļfinālā.

Dienvidamerikas un Āzijas turnīri uzvarētājas decembrī piedalīsies FIFA Klubu pasaules kausā.

