"Hotspur" Mourinju debijā uzvar Vesthemas "United"; Mančestras "City" apspēlē "Chelsea"

Mourinju debijā pie "Hotspur" stūres Totenhemas klubs viesos ar rezultātu 3:2 (2:0) pārspēja Vesthemas "United".

Spēles pirmos vārtus Hoņminam Sonam izdevās gūt vien 36.minūtē, kad Dele Alli ar lielisku piespēli izvirzīja dienvidkorejieti līdz labai sitiena pozīcijai. Septiņas minūtes vēlāk Sons pa laukuma kreiso pusi pietuvojās soda laukumam un gar pašiem vārtiem piespēlēja bumbu brazīlietim Lukasam, kurš bija nekļūdīgs, panākot 2:0.

Otrā puslaika ceturtajā minūtē soda laukumā pēc centrējuma ar galvu lieliski nospēlēja Herijs Keins, tādējādi viesi jau tikpat kā varēja svinēt uzvaru, tomēr 73.minūtē pēc lielas burzmas pie "Hotspur" vārtiem, spēcīgs un precīzs sitiens padevās Mihailam Antonio. Mājinieki kompensācijas sestajā minūtē Andželo Ogbonas personā panāca 3:2, bet ar to nebija gana, lai apdraudētu viesu panākumu.

Jau vēstīts, ka "Hotspur" otrdien no galvenā trenera amata atlaida Maurisio Početino, kura pienākumus trešdienas rītā pārņēma Mourinju.

"Pats svarīgākais mača galotnē nebija uzvara ar 3:0 vai 4:0. Būtiskāk bija izcīnīt panākumu, neraugoties ne uz ko," sarunā ar televīzijas kanālu "BT Sport" teica speciālists. "Domāju, ka puišiem šis panākums palīdzēja pārvarēt mentālo barjeru, kas bija radusies negūto panākumu dēļ. Nav nekas labāks kā uzvarēt spēli un būt laimīgam par to."

Tikmēr grandu duelī Mančestras "City" mājās atspēlējās un ar rezultātu 2:1 (2:1) pieveica Londonas "Chelsea", apsteidzot pretiniekus turnīra tabulā un pakāpjoties uz trešo vietu.

N'Golo Kants 21.minūtē pēc teicamas Mateo Kovačiča piespēles no laukuma vidus ātrajā uzbrukumā uzvarēja cīņā ar aizsargu un pārspēja vārtsargu, izvirzot viesus vadībā. Uz to 29.minūtē ar precīzu raidījumu pēc rikošeta no soda laukuma līnijas, vispirms nomānot pretinieku spēlētāju, atbildēja Kevins de Brujne. Uzvaras vārtus, kā vēlāk izrādījās, astoņas minūtes vēlāk guva Rijads Mahrezs, kurš soda laukuma stūrī izlīda pa vidum diviem Londonas spēlētājiem un vārtsargam netverami sita tālajā vārtu stūrī - 2:1.

"Mums vienalga, kas notiek ar citām komandām, mums svarīgi ir turpināt virzīties uz priekšu," pēc mača intervijā "Sky Sports" pauda de Brujne. "Mēs zinām, kas mums ir jāizdara, lai paveiktu to pašu, ko iepriekšējos divos gados [uzvarētu premjerlīgā]. Tas nav tik vienkārši, kā cilvēki domā."

Citā spēlē Londonas "Arsenal" savā laukumā spēlēja neizšķirti 2:2 (1:1) ar "Southampton". Abus vārtus mājinieku rindās guva Aleksandre Lakazets, bet viesiem izcēlās Denijs Ingss un Džeimss Vards-Prauss.

Pie panākuma tika arī līdervienība "Liverpool", kas viesos ar 2:1 (0:0) pārspēja Londonas "Crystal Palace". Liverpūliešu rindās 49.minūtē izcēlās Sadio Manē, bet Robertu Firminu precīzais raidījums piecas minūtes līdz pamatlaika beigām izrāva uzvaru ar 2:1. Londonas klubā vienīgos vārtus guva Vilfrīds Zaha, tomēr ar to nebija gana, lai sagādātu pirmo zaudējumu līdervienībai "Liverpool".

Visbeidzot Lesteras "City" viesos ar rezultātu 2:0 (0:0) uzvarēja Braitonas un Houvas "Albion". 64.minūtē rezultātu atklāja Ajoze Peress, bet 82.minūtē 2:0 panāca Džeimijs Vārdijs.

Pēc 13 spēļu kārtām līderpozīcijās ar 37 punktiem ir "Liverpool". Tai ar 29 punktiem seko Lesteras "City", par punktu mazāk ir Mančestras "City" un par diviem - "Chelsea". Krietnā attālumā jau ir Vulverhemptonas "Wanderers", kam ir 19 punkti, bet pa 18 punktiem ir "Burnley" un "Arsenal".