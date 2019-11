Skaidrības par dažādo versiju pasaules čempiona jostu iegūšanu nebija jau pirms Latvijas boksera cīņas WBSS pusfinālā Rīgā ar poli Kšištofu Glovacki. Arī šobrīd ir iespējami dažādi varianti jostu sadalē.

"Šobrīd Mairis ir Pasaules boksa organizācijas (WBO) čempions, taču viņam noteikta obligātā titula aizstāvēšana 120 dienu laikā," sarežģīto notikumu izklāstu uzsāk Brieža menedžeris Raimonds Zeps. "Briedis to nevar darīt, jo viņam ir līgums ar WBSS. Mēs gribam cīnīties WBSS finālā, un Dortikoss grib to pašu, jo vairākās pasaules boksa versijās - "BoxRec", "The Ring", "Lineal" - Briedis un Dortikoss ieņem pirmās divas vietas, Mairis ir WBO čempions, bet kubietis - Starptautiskās boksa federācijas (IBF) čempions. Turklāt tagad sanāk, ka Glovackis par Pasaules boksa padomes (WBC) jostu cīnīsies ar Ilungu Makabu no Kongo un arī nav brīvs titula cīņai WBO versijā."

Ja līdz WBSS finālam nav notikusi cīņa par Mairim Briedim piederošo WBO jostu, teorētiski par to var būt cīņa arī WBSS finālā, saka Zeps. Šobrīd WBSS un WBO kontaktējas par iespējamo notikumu gaitas virzību. Tikmēr skaidrs, ka finālā ar IBF jostu būs Dortikoss.

"Ir no trim juristiem sastāvošās WBO Apelācijas komisijas lēmums, kurā ņemti vērā juridiskie aspekti." pretrunas atklāj menedžeris. "Lēmumā nav ņemts vērā pirms Brieža sitiena ar elkoni Rīgā veiktais Glovacka sitiens Mairim pa pakausi, jo to tiesnesis nesodīja. Ir ņemts vērā sitiens ar elkoni, jo par to tiesnesis Latvijas bokserim noņēma punktu. Tāpēc sākta situācija vērtēt no sitiena ar elkoni. Turklāt netiek vērtētas trešo pušu intereses, piemēram, WBSS un Dortikosa, kurš WBO lēmumu Briedim aizvadīt cīņu ar citu bokseri var apsūdzēt tiesā. Apelācijas komisija balsoja divi pret viens, komisijas priekšsēdētājam balsojot pret Apelācijas komisijas lēmumu. Tāpēc tagad izšķirošais vārds būs WBO prezidentam, kurš var mainīt Apelācijas komisijas lēmumu."

WBSS finālam šobrīd ir trīs iespējamās norises vietas - Rīga, Krievija un Saūda Arābija, no kurām katrai ir savi plusi. Krievijā ir interese pirms Brieža - Dortikosa cīņas atrādīt savus bokserus, jo pasaulē pasākuma translācijām ir augsti reitingi. "Pagājušajā gadā par finālu krievi WBSS samaksāja 25 miljonus ASV dolāru (22,5 miljoni eiro). Šogad summas nav tik iespaidīgas, ko viņi grib maksāt, jo Krievijas sportists nav iekļuvis finālā," skaidroja Zeps.

Saūda Arābijas interese ir pie sevis dabūt lielākos pasākumus, kas viņiem pagājušajā gadā izdevās ar WBSS finālu svarā līdz 76,2 kilogramiem. "Ir jauna arēna, ir pilnas tribīnes, taču trūkst emociju. Savukārt Rīgas pievilcība ir īpašajā atmosfērā, taču Latvijas līdzjutējiem tas vairāk ir sociāls pasākums, jo arī pagājušajā reizē, kad pirms Brieža - Glovacka cīņas notika otrs supersērijas pusfināls un visi četri bokseri bija pasaules labāko sešiniekā, līdzjutēji nāca tikai uz Latvijas boksera cīņu," punktu norises vietu aprakstam lika Brieža menedžeris.

Šobrīd cīņai ar Dortikosu Briedis gatavojas Rīgā kopā ar savu treneri Dmitriju Šiholaju. "Sportiskā forma netiek forsēta, jo vēl nav zināms cīņas datums," saka Zeps. "Norit starpcīņas darbs, tehnisko elementu atstrādāšana. Pašlaik cīņas datums tiek lēsts uz janvāra beigām, taču precīzas informācijas nav. Ja tas būs janvāra beigās, novembra vidū - divus mēnešus pirms cīņas - būtu labi par to zināt, lai koriģētu gatavošanās plānu un piesaistītu sparingpartnerus."

Jau ziņots, ka Briedis šovasar "Arēnā Rīga" trešajā raundā nokautēja poli Kšištofu Glovacki un savā īpašumā ieguva Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostu pirmā smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kilogramiem), turklāt sasniedza arī Pasaules boksa supersērijas finālu, kurā būs jācīnās ar kubieti Dortikosu.

Glovacka komanda pēc cīņas iesniedza apelāciju, bet pats bokseris pauda vēlmi aizvadīt revanša cīņu ar Briedi.

Iepriekš tika pausts, ka fināla cīņas uzvarētājs savā rīcībā iegūs IBF un WBO čempionu jostas, taču šobrīd par WBO jostas izspēlēšanu finālā nav skaidrības.