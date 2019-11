FOTO: tūkstošiem skolēnu "Arēnā Rīga" gavilējot atklāj “Sporto visa klase” jauno sezonu

Ieguldījums nākotnē

Dalība ''Sporto visa klase’’ paredz, ka 2. līdz 6.klases skolēni aizvadīs trīs fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā. To ietvaros bērni ne tikai gūs vispārējo fizisko sagatavotību, bet arī tiek pie iespējas aizvadīt nodarbības futbolā, peldēšanā vai džudo, kā arī sportot svaigā gaisā.

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati, vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem ir problēmas ar lieko svaru vai aptaukošanos. Izlikties, ka tie nav satraucoši rādītāji, būtu naivi, kas programmas “Sporto visa klase” misiju padara vēl svarīgāku.

To apstiprina arī viens no projekta ilgstošiem atbalstītājiem ‘’Sportland'' valdes loceklis Sandijs Pinkulis: ''Šī programma kļūst aizvien nozīmīgāka, jo skaidri redzams, ka bērni iesaistās aizvien vairāk. Tas ir ļoti būtiski, jo projekts balstās uz ilgspējīgu attīstību. Bērni vairāk pievērš uzmanību šim aktīvajam dzīvesveidam.''

''Mūsu pārliecība ir tāda, ka tas vajadzīgs, lai ne vien sasniegtu augstu līmeni un rezultātus sportā, bet arī, lai mēs, Latvija, būtu veselīgāka un ilgtspējīgāka valsts,’’ uzņēmuma izvēli atbalstīt projektu raksturo Pinkulis. ‘'Mums ir jāuzņemas zināma atbildība pret sabiedrību. Ja mums ir iespēja veicināt un pievērst tam arvien vairāk uzmanības, tad domāju, ka tas ir labākais, ko mēs varam izdarīt. Ir ticība un cerība, ka šis projekts liks bērniem, vecākiem un sabiedrībai kopumā apzināties, cik nozīmīgs ir veselīgs un aktīvs dzīvesveids!"

''Programma ir pierādījusi, ka papildus sporta stundas nepalielina noslodzi, bet gan uzlabo bērnu veselību, pilnveido viņu spējas strādāt komandā un veikt ikdienas uzdevumus,’' pauž projekta idejas autors, LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. “Nodrošinot papildus trīs fakultatīvās sporta stundas, bērniem tiek dota iespēja pilnveidot sevi, uzsvaru liekot uz to, ka sportojam visi kopā. Mācību gada laikā ir ne vien jānodarbojas ar sportiskām aktivitātēm, bet arī labi jāmācās. Tāpat arī skolēniem jābūt izpalīdzīgiem, draudzīgiem un motivētiem.’'

Projekta nozīmīgumu ilgtermiņā neslēpj arī Valsts prezidents Egils Levits. ''No sirds ticu, ka jūs būsiet tie, kas Latviju veidos par vienu no modernākajām, zaļākajām un veselīgāk domājošajām valstīm visā pasaulē,'' apsveikumā “Sporto visa klase” dalībniekiem pauda prezidents.

Latvijas Olimpiskās komitejas orgranizētās programmas veiksmes stāsts ir acīmredzams - no sešām pilotklasēm pirmajā gadā, piecu gadu laikā skaits jau pieaudzis līdz 371 klasei un vairāk nekā 8300 dalībniekiem no 73 pašvaldībām 2019.gadā.

Netiek aizmirsts arī par bērnu atbalstītājiem

“Programma ir augusi un par to paldies ir jāsaka bērniem, viņu vecākiem, pedagogiem, skolu un pašvaldību vadītājiem, bez kuru palīdzības to nebūtu iespējams realizēt,’' pauž LOK prezidents Aldons Vrubļevskis.

Tik tiešām: bez vecāku, pedagogu, skolu un pašvaldību atbalsta projekts ne tikai nebūtu iespējams, bet jauniešiem arī ikdienā netiktu sniegts piemērs un padomi par to, cik galu galā svarīgs ir aktīvs dzīvesveids.

Līdz ar to tikai pašsaprotami, ka “Sporto visa klase” atklāšanā netiek aizmirsts arī par viņiem - tika pasniegtas LOK speciālbalvas vairākās nominācijās.

Bērnu aplausu un gaviļu pavadībā, par aktīvāko pašvaldību tika nosaukta Gulbenes novada pašvaldība, par aktīvāko izglītības iestādi – Olaines 1.vidusskola, savukārt atsaucīgākās klases audzinātājas gods tika Rīgas Lietuviešu vidusskolas 4.b klases skolotājai Ingrīdai Rimšānei, bet par atsaucīgāko sporta skolotāju tika nosaukta Ķekavas vidusskolas sporta skolotāja Aiga Liepkalne.

Veselīgs dzīvesveids kā svētki

Atsaucīgākās sporta skolotājas galvas ieguvēja, Ķekavas vidusskolas sporta skolotāja Aiga Liepkalne norāda, ka ''Sporto visa klase'' gadu gaitā ir ļoti mainījies, kas vēl vairāk pamudina bērnus piedalītes programmā: ''Bērniem tas ļoti patīk un viņi to ar nepacietību gaida! Jo īpaši tie, kuri piedalās pirmo gadu, un izjūt pagodinājumu par šo iespēju.’'

Tāpat pedagoģe atklāj, ka skolēniem ir arī milzīga intriga par to, kādi mākslinieki un atrakcijas gaidāmas atklāšanas pasākumā, kas šo dienu padara par īstiem svētkiem.

Bērni izjūt pagodinājumu par šo iespēju

Intriga par gaidāmajām izklaidēm, ko varēja dzirdēt pat krietnā attālumā no "Arēnas Rīga", bērniem nelika vilties. Pasākumā klātseošos priecēja ne tikai talismanu parāde ar programmas ''Sporto visa klase'' simboliem Klasīti un Klasēnu priekšgalā, bet arī gaismu izrāde, priekšnesumi no ''Green trial'' un ''Moto trial’’, kā arī uzstāšanās no grupām “Sub Scriptum” un “Bermundu divstūris”.

Netika aizmirsts arī par sportisko garu, jo jaunie dalībnieki saņēma oficiālo programmas piederības zīmi – karogu,- kā arī kopā ar Latvijas vadošajiem sportistiem – Anastasiju Kravčenoku, Aļonu Ostapenko, Jāni Blūmu, Reini Nitišu un Sindiju Bukšu nodeva programmas ''Sporto visa klase'' svinīgo zvērestu.

Svētki ir precīzs šī notikuma raksturojums, jo arī paši pasākuma dalībnieki neslēpa, ka tā viņiem ir neaizmirstama diena. Ja veselīgs dzīvesveids Latvijas bērniem irada svētku izjūtas, tad nav šaubu, ka ar šādu programmu mūsu bērni ir uz pareizā ceļa.