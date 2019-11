Porziņģim 16 punkti zaudējumā pret "Lakers"; Kurucs uzvarā pār "Rockets" paliek "sausā"

Dalasas "Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 110:119 (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16) piekāpās Losandželosas "Lakers", kas nu jau uzvarējusi četrās no piecām spēlēm.

"Lakers" centra spēlētājs Dvaits Hovards cenšas bloķēt Kristapa Porziņģa metienu. (Foto: AP/Scanpix)

Porziņģis laukumā pavadīja 37 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 16 punktiem un deviņām bumbām zem groziem. Basketbolists grozā raidīja vienu no trim tālmetieniem, piecus no 13 divpunktu metieniem, kā arī trīs no sešiem "sodiņiem". Tāpat viņa rēķinā divas kļūdas un piecas piezīmes, bet "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par 13 punktiem vairāk nekā iemeta.

Tikmēr citā spēlē Bruklinas "Nets" mājās ar rezultātu 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33) uzvarēja spēcīgo Hjūstonas "Rockets".

Kurucs laukumā pabija vien deviņas minūtes un 16 sekundes, kuru laikā viņš iekrāja vienu atlēkušo bumbu un punktus neguva. Spēlētājs grozā netrāpīja nevienu no diviem izdarītajiem metieniem, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, bet "Nets" ar latvieti ierindā zaudēja par sešiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Sestdien "Nets" tiksies ar Detroitas "Pistons", bet Vašingtonas "Wizards" un Dāvis Bertāns spēkosies ar Minesotas "Timberwolves".