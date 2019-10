Ostapenko šis bija pirmais WTA tituls kopš 2017.gada septembra un trešais karjerā. Viņas kontā ir arī Francijas atklātā čempionāta un Seulas WTA "International" trofejas.

Ostapenko WTA rangā atrodama 63.vietā un šajā turnīrā piedalījās ar rīkotāju īpašo ielūgumu, bet viņas pretiniece ir 26.pozīcijā un sacensībās izlikta ar augsto otro numuru.

Par uzvaru finālā Ostapenko nopelnījusi 280 WTA ranga punktus, kas ļaus atgriezties ranga pirmajā piecdesmitniekā.

Ostapenko mača ievadā atspēlēja breikbumbu un jau savā pirmajā servē atzīmējās ar diviem "eisiem". Pirmais breiks bija devītajā geimā, kurā Ostapenko atņēma pretiniecei servi un ieguva tiesības servēt par uzvaru setā. To Ostapenko paveica lieliski - 6-4.

Otro setu tenisistes iesāka ar punktiem pie savām servēm, bet nākamās divas serves Ostapenko pārliecinoši atņēma un panāca 4-1. Pēc pauzes Gērgesa nostabilizēja savu spēli un sagādāja nelielas grūtības, taču Ostapenko savu servi nosargāja. Gērgesa septītajā geimā panāca 30:0 un vēlāk atspēlēja vienu mačbumbu, tomēr ar otro piegājienu Ostapenko pielikta punktu stundu ilgušajai spēlei - 6-1.

Abām tenisistēm šī bija pirmā savstarpējā spēle.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko ar rezultātu 7-5, 7-6 (7:3) uzvarēja 17 gadus veco amerikānieti Ketrīnu Maknelliju, otrajā kārtā ar rezultātu 4-6, 6-2, 6-2 pārspēja turnīra pirmo raketi Elīzi Mertensu no Beļģijas, bet ceturtdaļfinālā guva virsroku 6-1, 6-1 pār ranga trešā simta tenisisti Antoniju Lotneri no Vācijas. Savukārt pusfinālā ar rezultātu 3-6, 6-3, 6-2 pārspēja Annu Bļinkovu (WTA 66.), kura turnīrā bija izlikta ar astoto numuru.

Tikmēr Gērgesa pirmajā kārtā ar rezultātu 5-7, 6-1, 6-3 uzvarēja Misaki Doju no Japānas, otrajā kārtā ar 4-6, 6-4, 6-4 pārspēta Sorana Kirstja no Rumānijas, bet ceturtdaļfinālā ar 1-6, 6-2, 6-3 pieveikta Monika Puiga no Puertoriko. Sestdien pusfinālā viņa ar 6-3, 6-4 pārspēja kazahstānieti Elīnu Ribakinu.

Ostapenko tikai pirms nedēļas Lincā WTA "Intnernational" sacensībās spēlēja savā sezonas pirmajā finālā, kurā gan cieta zaudējumu daudzsološajai amerikānietei Koko Gofai. Šosezon 2017.gada "French Open" čempiones bilance ir 27 uzvaras un 27 zaudējumi, Latvijas tenisistei līdz oktobrim aizvadot neveiksmīgu sezonu.

Jau ziņots, ka Lincā Ostapenko treneru kolektīvam pievienojās slavenā Francijas tenisiste Mariona Bartoli, kura 2013.gadā triumfēja Vimbldonas čempionātā, bet rangā savulaik iekļuva pirmajā desmitniekā.

Savukārt Gērgesa šo sezonu iesāka ar triumfu Oklendas "International" turnīrā, bet vēlāk spēlēja arī Birmingemas "Premier" sacensību finālā, kurā gan nācās zaudēt šā brīža pasaules pirmajai raketei no Austrālijas Ešlijai Bārtijai. Sezonas turpinājumā tenisiste vairs ne reizi nesasniedza kāda turnīra pusfinālu, bet pirms ierašanās Luksemburgā, viņa Lincas turnīrā zaudēja otrajā kārtā. Gērgesa šosezon aizvadījusi 47 spēles, kurās 27 reizes izdevies izcīnīt uzvaru.

Ostapenko Luksemburgā iepriekš nebija spēlējusi, bet viņas pretiniece šeit spēlēja jau astoto reizi, pērn triumfējot turnīrā. Kopumā šis Gērgesai bija jau trešais fināls Luksemburgā.

Turnīrs Luksemburgā notika uz cietā seguma un bija pēdējais WTA tūrē. Šosezon palikuši vairs tikai noslēguma turnīra.