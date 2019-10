VIDEO: apkārtējie sajūsmā, kad NBA zvaigzne Bens Simonss iemet karjerā pirmo trīspunktu metienu

"76ers" otrdien pārbaudes mačā ar 144:86 (36:22, 46:19, 35:20, 27:25) pārspēja Ķīnas komandu Guandžou "Long-Lions".

Simonss, kurš parasti neuzbrūk no tālienes, "trejaci" realizēja pirmā puslaika pēdējās sekundēs.

"Nedzirdēju pūli. Katru dienu strādāju un tagad redzu rezultātu. Katru dienu esmu treniņu zālē un jūtu, ka tas atmaksājas," pēc mača pauda Simonss, kurš šajā duelī guva 21 punktu.

Simonsam šī būs trešā sezona NBA. "76ers" viņu izraudzījās 2016.gada draftā ar pirmo numuru, taču savu pirmo sezonu viņš traumas dēļ izlaida.

Simonss tiek uzskatīts par vienu no talantīgākajiem NBA spēlētājiem, tomēr maču galotnēs aizsargi viņu sedz ļoti provokatīvi, zinot, ka viņš neizpilda metienus no distances, kas mūsdienu basketbola ir milzu retums. Iepriekš Simonss publiski pauda, ka viņa tālmetiens nav nepieciešams, neskatoties uz to, ka gadu no gadu basketbolā tas kļūst arvien būtiskāks, tomēr laikam nu NBA zvaigzne savas domas ir mainījies un treniņos veltījis gana daudz laika darbam pie metiena attīstīšanas.

Iepriekšējā sezonā Simonss laukumā bija 79 spēlēs, kurās vidēji guva 16,9 punktus, izcīnīja 8,8 atlēkušās bumbas un veica 7,7 rezultatīvas piespēles.