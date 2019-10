"Dinamo" sestdien regulārā čempionāta mačā izbraukumā ar rezultātu 1:6 (1:1, 0:4, 0:1) kapitulēja Maskavas CSKA.

"Labi sākām maču. Pirmais periods bija viens no labākajiem mūsu izpildījumā pēdējā laikā," savu komandu par iespēto spēles sākumā uzteica Ankipāns. "Labi cīnījāmies, aizsargājāmies un uzbrukām. Pirms spēles vērsām hokejistu uzmanību uz to, ka CSKA ļoti ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā. Otrajā periodā daudzas ripas zaudējām uz zilās līnijas, kādam pietrūka pieredzes, un šajā periodā pilnībā maču arī zaudējām. Trešajā periodā jau atlika vien nospēlēt līdz beigām."

Treneris arī atzīmēja nākamo divu mājas spēļu nozīmi: "Tādu spēli kā pirmajā periodā mēs gribam redzēt, un ar tādu mēs varam vākt punktus. Un tagad mājās tieši ir divas labas spēles, kurās tas ir jāizdarai."

Vaicāts, kāpēc pēc uzvarām divās pirmajās spēlēs komanda piedzīvo krīzi, Ankipāns atbildēja, ka ir apstākļi, ko var atrast, lai to izskaidrotu. "Neizdodas spēle vairākumā un mazākumā, taču šodienas pirmais periods bija tā spēle, kādu mēs spēlējām sezonas sākumā un pagājušajā sezonā," treneris uzsvēra, ka trūkst stabilitātes. "Ir grūti tādā brīdī, kad neveiksme seko neveiksmei. Parādās nervozitāte un zūd pārliecība par saviem spēkiem, un tas ir jālauž. Lai to izdarītu, konsekventi jāturpina sava līnija, pastāvīgi lietas jādara pareizi. Mums šobrīd ir tāds nogrieznis, no kura varam tikt laukā vien tad, ja kā komanda nospēlēsim pareizi katru spēles nogriezni un maču uzvarēsim. Kaut vai ar 1:0. Tikai tad var rasties pārliecība par sevi."

Viens no jautājumiem skāra pēdējā laikā pastāvīgi mainīgo komandas sastāvu, pieminot, ka šodienas mačā laukumā nebija Sergeja Gimajeva un Uvja Balinska. "Sapratām, kur braucam un ar ko spēlējam. Tāpat turam prātā arī divas spēles mājās. Dabiski, arī šeit gribējām tikt pie punktiem, taču saprotam spēku samērus. Gimajevs un Balinskis palika mājās, lai atpūstos. Tāpat arī Aleksanderu Salāku šodien nelikām vārtos, lai viņš labāk sagatavotos mājas spēļu sērijai."

Ankipāna kolēģim CSKA komandā Igoram Ņikitinam atlika vien piekrist, ka otrais periods izšķīra mača likteni.

Nākamie divi mači "Dinamo" ar Maskavas apgabala "Vitjaz" un Minskas "Dinamo" vienībām notiks savā laukumā.