Kā lietai pietuvināta persona norādījusi aģentūrai AFP, WADA Atbilstības pārbaudes komisija pirmdien prezentēs savu ziņojumu, kurā, iespējams, būs iekļauts jaunu sankciju piedāvājums.

Anonīmais avots apstiprinājis Vācijas televīzijas ARD žurnālista Hajo Zepelta tviterī rakstīto informāciju, ka Maskavas laboratorijā notikusi dopinga analīžu paraugu viltošana.

WADA pirmdien grasās publicēta komisijas ziņojumu, taču šobrīd atsakās komentēt tā saturu.

WADA Krievijas Antidopinga aģentūras (RUSADA) darbību atjaunoja tikai pirms gada. Tai pat laikā tika noteikts, ka līdz gada pēdējai dienai Krievijai ir jānodrošina pieeja Maskavas antidopinga laboratorijai. Tomēr tas tika izdarīts ar nokavēšanos.

Pieeja visiem datiem par dopinga paraugiem, kas Maskavas laboratorijā savākti no 2011. līdz 2015.gadam, bija viens no priekšnosacījumiem, lai Starptautiskā Vieglatlētikas federācija (IAAF) atceltu Krievijas Vieglatlētikas federācijas (VFLA) diskvalifikāciju. VFLA diskvalifikācija pagarināta jau 11 reizes.

No Maskavas antidopinga laboratorijas iegūti 2262 analīžu paraugi no 578 sportistiem, no kuriem dopinga lietošanā aizdomās turēti tiek 298 atlēti.