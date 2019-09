PSG iesit trīs vārtus pret "Real"; "Atletico" izrauj neizšķirtu pret "Juventus"

PSG A grupas spēlē mājās ar 3:0 (2:0) pārspēja Madrides "Real".

Divus vārtus uzvarētāju rindās guva Anhels di Marija, bet reizi precīzs bija Tomā Menjē.

Rezultātu 14.minūtē pēc dinamiskas saspēles ar partneriem atklāja Anhels Di Maria. Spēlētājs lielā ātrumā soda laukumā saņēma bumbu un ar pirmo pieskārienu raidīja to starp vārtsargu un tuvējo (kreiso) vārtu stabu. Divas minūtes vēlāk Edens Azārs sita nedaudz garām vārtiem, bet jau 32.minūtē brīvsitiena iespēju no aptuveni 23 metriem nerealizēja Gerets Beils, "Real" aizvien esot iedzinējos ar 0:1.

Madrides komanda par savām neveiksmēm tika sodīta - 33.minūtē, di Marija precīzi sitot no aptuveni 17 metru atzīmes. Priekus jau pēc divām minūtēm laupīja Beila precīzais sitiens, tomēr tiesnesis īsi pēc vārtu guvuma izmantoja VAR palīdzību, lemjot par labu PSG. Līdzīgā situācijā "Real" nonāca arī 77.minūtē, kad Karima Benzemā gūtie vārti netika ieskaitīti aizmugures stāvokļa dēļ. Taču jau kompensācijas laika pirmajā minūtē Huans Bernats savam partnerim Menjē bumbu nolika pretim pilnīgi tukšiem vārtiem, PSG svinot grandiozu uzvaru ar 3:0.

CItā šīs grupas mačā Beļģijas klubs "Club Brugge" mājās spēlēja bezvārtu neizšķirti 0:0 (0:0) pret Stambulas "Galatasaray".

Tikmēr D grupas mačā Madrides "Atletico" mājās spēlēja neizšķirti 2:2 (0:0) pret Itālijas čempioni "Juventus".

Mājinieku rindās precīzi sita Stefans Savičs un Ektors Errera, bet "Juventus" rindās izcēlās Huans Kvadrado un Blaiss Matuidi.

Pirmajā puslaikā aktīvāki bija mājinieki, Žuānam Fēliksam vēl pirms 20 minūtes jau divreiz bīstami apdraudot viesu vārtus. Viesi puslaika otrajā pusē ieguva vairākas iespējas no stūra sitieniem, taču 45 minūtes noslēdzās bez gūtiem vārtiem.

To gan ātri mainīja 48.minūtē Kvadrado gūtie vārti, spēlētājam izceļoties no aptuveni 16 metriem. 17 minūtes vēlāk viņam pievienojās Matuidi, kurš soda laukumā lieliski nospēlēja ar galvu, panākot jau 2:0 viesu labā. Madridieši vien piecas minūtes vēlāk jau uzsāka atspēlēšanos - pēc precīza brīvsitiena vārtus no nelielas distances guva Savičs. Mājinieku ofensīva turpinājumā nerimās, un jau 90.minūtē Errera izpildīto stūra sitienu noslēdza ar vārtu guvumu, izraujot neizšķirtu.

Otrā šīs grupas spēlē Maskavas "Lokomotiv" viesos ar 2:1 (2:1) uzvarēja Vācijas bundeslīgas dalībnieci Leverkūzenes "Bayer". Maskavas komandā ar vārtiem izcēlās Grgors Krihovjaks un Dmitrijs Barinovs, bet Benedikts Hēvedess bumbu raidīja savos vārtos.

Savukārt Minhenes "Bayern" grupas spēlē mājās ar 3:0 (1:0) guva drošu uzvaru pret Belgradas "Crvena Zvezda".

"Bayern" rindās vārtus pirmajā puslaikā guva Kingslijs Komans, bet pieredzējušie Tomass Millers un Roberts Levandovskis izcēlās mača pēdējā desmitminūtē.

Šajā pašā grupā pagājušās sezonas fināliste Totenhemas "Hotspur" viesos spēlēja neizšķirti 2:2 (2:1) pret Pirejas "Olympiacos" no Grieķijas.

Anglijas komandai 2:0 pārsvaru līdz pirmā puslaika 30 minūtei nodrošināja Herija Keina izpildītā "pendele" un Lukass. Minūti līdz pirmā puslaika beigām Daniels Podense atgrieza vienu vārtu starpību, bet mača 54.minūtē pret Matjē Valbuenā soda laukumā tika pārkāpti noteikumi. Spēlētājs bija nekļūdīgs no 11 metru atzīmes, bet mājinieki spēja izturēt "Hotspur" uzbrukumus, izcīnot svarīgu punktu.

Visbeidzot C grupā Anglijas čempioni Mančestras "City" viesos ar rezultātu 3:0 (2:0) droši pieveica Doņeckas "Šahtar".

24.minūtē pirmais pie vārtsarga atsistās bumbas bija Rijāds Mahrezs, bet Ilkajs Guldogans pēc 14 minūtēm pārsvaru dubultoja. Brazīlietis Gabriels Hesus 76.minūtē mājiniekus sodīja par brāķi aizsardzībā, ātro uzbrukumu noslēdzot ar precīzu sitienu.

Otrā šīs grupas spēlē Zagrebas "Dinamo" pārsteidzoši mājās ar rezultātu 4:0 (3:0) sagrāva Bergāmo "Atalanta" no Itālijas.

"Hat-trick" mača 68.minūtē sev noformēja Mislavs Ortičs, bet spēles rezultātu desmitajā minūtē atklāja Marins Leovačs.

Zīmīgi, ka Itālijas klubs pa visu spēli tikai divreiz no 13 mēģinājumiem sita vārtu rāmī, kamēr mājinieki, izdarot tikpat sitienus, bija trīsreiz precīzāki.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka UEFA Čempionu līgas futbolā iepriekšējās sezonas uzvarētāja "Liverpool" otrdien ar zaudējumu sāka titula aizstāvēšanu. Anglijas premjerlīgas vicečempione "Liverpool" E apakšgrupas duelī viesos ar 0:2 piekāpās Itālijas A sērijas klubam "Napoli".

UEFA Čempionu līgā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Apakšgrupas divas labākās komandas iekļūs UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā, bet trešo vietu ieguvējas sezonu turpinās UEFA Eiropas līgā, kuru sāks no izslēgšanas turnīra pirmās kārtas.

UEFA Čempionu līgas uzvarētāja tiks noskaidrota 30.maijā Stambulā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta "Liverpool", kas finālā divu Anglijas premjerlīgas komandu duelī ar 2:0 uzvarēja Totenhemas "Hotspur".