Rīgas "Dinamo" zaudē Jaroslavļas "Lokomotiv"

"Dinamo" mājās ar rezultātu 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) piekāpās Jaroslavļas "Lokomotiv".

Vārtus Rīgas "Dinamo" labā guva Dāvids Ulstrēms un Brendons Makmilans.

Spēli aktīvāk iesāka mājinieki, kuri pēc mazāk nekā piecām nospēlētām minūtēm jau nopelnīja pirmo iespēju vairākumā. Vairākums ilgstoši nenoveda pie reālām vārtu gūšanas iespējām, līdz no aizvārtes ar ripu izslidoja Ulstrēms, kura pirmais metiens tika atvairīts, bet uzreiz pēc tam ripa atlēca uz viņa nūjas lāpstiņas, uzbrucējam ar atkārtotu metienu panākot 1:0. Turpinājumā iniciatīva aizvien piederēja mājiniekiem, kuri ieguva vēl divas iespējas spēlēt skaitliskajā vairākumā. Šajā laika sprīdī "Lokomotiv" vārti vairākkārt tika apdraudēti, tomēr bez panākumiem.

Pirmā perioda izskaņa rīdziniekiem noslēdzās krietni neveiksmīgāk nekā tā sākums, jo 17.minūtē pēc izspēlēta iemetiena "Dinamo" aizsardzības zonā, pie ripas tika Pāvels Kudravcevs, kurš izdarīja ātru metienu, bet Kristers Gudļevskis to novirzīja uz laukuma apmali. Pie atsistās ripas nonāca Rušans Rafikovs, kurš ar spēcīgu šķēlienu, raidīja to augšējā vārtu stūrī, izlīdzinot rezultātu. Ar neizšķirtu 1:1 arī noslēdzās pirmās 20 minūtes.

Otrā perioda pirmās 14 sekundes rīdzinieki pavadīja mazākumā, jo pirmās trešdaļas izskaņā noraidījumu par klupināšanu saņēma Kristaps Sotnieks. Šāds sākums viesiem ļāva pārņemt iniciatīvu pirmajās minūtēs, tomēr "Lokomotiv" aktivitāte rezultātu nedeva. Mača 25.minūtē viesi "Dinamo" aizsardzības zonā izveidoja labu vārtu gūšanas iespēju, jo uz ledus guļošais Gudļevskis vārtus bija atstājis pavisam tukšus, tomēr "Lokomotiv" uzbrucējam pietrūka vien neliels rokas stiepiens, lai panāktu 2:1.

Perioda turpinājumā abas komandas apmainījās ar vairākām labām vārtu gūšanas iespējām, bet rezultāts aizvien palika nemainīgs. Aptuveni piecas minūtes līdz otrā perioda beigām divus noraidījumus pēc kārtas saņēma "Dinamo" - sākumā četru minūšu sodu nopelnīja Sotnieks, bet brīdi vēlāk par uzbrukumu galvas un kakla rajonā 2+10 minūšu sodu saņēma Vitālijs Pavlovs. "Lokomotiv" spēlētājs Stefans Da Kosta 37.minūtē panāca 2:1, bet viesiem vēl bija aptuveni divas minūtes skaitliskajā vairākumā, kas gan vairs netika izmantots.

Ļoti veiksmīgs perioda noslēgums padevās "Dinamo", kas tikai pēdējās sekundēs pēc Makmilana atkārtota metiena rezultātu izlīdzināja. Vārtu guvums gan uzreiz netika ieskaitīts, jo soģim ilgu laiku neizdevās saprast vai raidītā ripa vārtu līniju šķērsojusi pirms perioda beigām, tomēr pēc vairākām minūtēm tiesneša lēmums bija par labu mājiniekiem.

Trešajā periodā rīdzinieki ātri nonāca iedzinējos, jo pēc ilgstošas ofensīvas ar spēcīgu metienu no zilās līnijas, 3:2 panāca Ņikita Čerepanovs. Pēc sešām nospēlētām minūtēm pie Gudļevska vārtiem izveidojās neliels haoss, tomēr "Dinamo" spēlētājiem to veiksmīgi izdevās neitralizēt. Atlikušajā laikā "Lokomotiv" iniciatīva lēnām pagaisa, un to pārņēma "Dinamo", kas pēdējās trīs līdz četras minūtes izmisīgi centās atspēlēties. Mājinieki pat noņēma vārtsargu, tomēr skaitliskais pārākums nedeva cerēto rezultātu, piedzīvojot jau ceturto zaudējumu šosezon.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Dinamo" pirmdien ar 4:3 pagarinājumā pieveica Habarovskas "Amur" komandu un pārtrauca trīs zaudējumu sēriju, kurā izbraukumā iekrāja vārtu attiecību 3:16.

Tikmēr "Lokomotiv" sezonu sāka ar diviem zaudējumiem, pēc tam svinēja divas uzvaras, bet iepriekšējā mačā atkal tika piedzīvota neveiksme - 2:5 pret Maskavas CSKA.

Trīs dienas vēlāk "Dinamo" uzsāks sezonas otro izbraukumu, kurā tiksies ar Mika Indraša pārstāvēto Maskavas "Dinamo", Čerepovecas "Severstaļ" un "Lokomotiv" komandām.

Rīdzinieki iepriekšējā sezonā regulārajā čempionātā Rietumu konferencē bija devītie, kamēr "Lokomotiv" ieņēma trešo vietu un Gagarina kausa izcīņā apstājās otrajā kārtā.

"Dinamo" ar "Lokomotiv" KHL čempionātā ir tikusies 28 reizes un uzvarējusi desmit cīņās, astoņās no tām gūstot virsroku pamatlaikā. Iepriekšējā sezonā divos mačos katra komanda tika pie uzvaras.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm.