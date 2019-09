Viljamsa "US Open" finālā spēlēs pret turnīra sensāciju Andresku

Turnīra astotais numurs Viljamsa (WTA 8.) ar rezultātu 6-3, 6-1 pārspēja ukrainieti Jeļinu Svitoļinu (WTA 5.), kura bija izlikta ar piekto numuru.

Zīmīgi, ka Svitoļina otrajā kārtā uzveica Viljamsas māsu Venusu.

Viljamsa bija izteikta mača favorīte, ko vēlāk arī apliecināja statistika. Amerikāniete 33 reizes uzvarēja izspēlēs, kamēr pretiniece to iespēja vien 11 reizes. Līdz ar iekļūšanu finālā, Viljamsai ir iespēja izcīnīt savu 24."Grand Slam" titulu, tādējādi atkārtojot šobrīdējo rekordu.

"Lieliska sajūta iekļūt vēl vienā finālā. Godīgi sakot, tas liekas traki, tomēr zemāku sniegumu es arī negaidīju," teica Viljamsa, kurai šī bija 101.uzvara "US Open" turnīrā.

Viljamsas kārtējais panākums viņai ļāva atkārtot Krisas Evertas rekordu uzvarētajos mačos "US Open", tomēr triumfa gadījumā jaunais rekords piederēs Viljamsai.

"Nestādos priekšā par skaitļiem, bet tie laikam ir iespaidīgi. Es uz šejieni atbraucu un daru, ko varu, tomēr būt vienā klubā ar Krisu ir lieliski," teica Viljamsa.

Pieredzējusī tenisiste arī nevairījās slavēt savu nākamo pretinieci.

"Viņa ir lieliska spēlētāja, kura spēlē daudzpusīgu tenisu. Nekad nevar zināt, kā viņa tevi pārsteigs - Andresku ir lieliska serve, labi kustās pa laukumu, tāpat arī spēka viņai netrūkst," talantīgo kanādieti slavēja Viljamsa.

ASV tenisiste pēdējos trīs finālos piedzīvojusi zaudējumus, tostarp arī pērn, kad "US Open" finālā viņa veltīja skarbu kritiku mača galvenajam tiesnesim, vēlāk arī par to saņemot sodu.

Finālā pieredzējušajai tenisistei būs jātiekas ar vien 19 gadus veco Andresku, kura mačā pret Belindu Benčiču no Šveicas, spēja atspēlēt setbumbu pirmajā setā, bet otrajā uzvarēja, iepriekš esot iedzinējos ar 2-5.

Turnīra 15.numurs Andresku pusfinālā ar rezultātu 7-6 (7:3), 7-5 uzvarēja Benčiču (WTA 12.), kura bija izlikta ar 13.numuru.

Zīmīgi, ka Andresku aizvadītajā mēnesī Toronto turnīra finālā jau tikās ar Viljamsu, tomēr amerikāniete no cīņas izstājās, jo sajuta sāpes mugurā.

"Sportistam nekad nav viegli izstāties traumas dēļ, bet es jau Viljamsai teicu, ka viņa atgriezīsies. Nevaru vien sagaidīt, kad tiksimies atkal," piebilda kanādiete.

Andresku ir pirmā kanādiete, kura jebkad iekļuvusi "US Open" finālā, bet "Grand Slam" turnīros to iepriekš vēl spēja paveikt vienīgi Eižēnija Bušāra. Viņa 2014.gadā Vimbldonas finālā tikās ar Petru Kvitovu.

"Ja kāds man pērn būtu teicis, ka es iekļūšu finālā, es teiktu, ka viņš ir traks. Nereāla sajūta. Tas ir sapņu piepildījums - spēlēt "US Open" finālā pret Serēnu," priecīga par gaidāmo cīņu finālā bija Andresku.

Andresku, uzvarot turnīrā, kļūtu par pirmo pusaudzi, kura triumfējusi "Grand Slam" turnīrā, kopš pēdējo reizi 2006.gadā to iespēja Marija Šarapova no Krievijas. Savukārt 2004.gadā "US Open" turnīrā uzvaru guva Svetlana Kuzņecova, bet, ja Andresku tiks pie titula, viņa kļūs par jaunāko čempioni pēdējo 15 gadu laikā.

Jau ziņots, ka vienspēļu turnīra trešo kārtu nepārvarēja nedz Aļona Ostapenko, nedz Anastasija Sevastova. Savukārt dubultspēlēs Ostapenko izstājās ceturtdaļfinālā, kamēr Sevastova netika tālāk par astotdaļfinālu.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs norisināsies līdz nākamajai svētdienai.

Tenisisti "US Open", kas norisinās uz cietā seguma, cīnās par 57,24 miljonu dolāru (nepilnu 52 miljonu eiro) lielu balvu fondu.