Noskaidroti desmitgades vērienīgākā basketbola turnīra “Krastu mačs” dalībnieki

Ikgadējie basketbola svētki – diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs” - tradicionāli norisinās pie Kongresu nama Rīgas svētku un Ostas svētku ietvaros, kas šogad notiks 17. un 18. augustā. Ņemot vērā, ka šis ir turnīra desmitais – jubilejas gads – pasākums plānots vēl krāšņāks un pārsteigumiem bagātāks nekā ierasts. Piesātināto muzikālo un izklaides programmu ar hiphop izpildītāja anša lielkoncertu uz AAS “BALTA” skatuves, starptautiski atzītās dziedātājas Aminatas, kulta grupas “Mazais princis” un repa improvizācijas grupas “Brīvrunu projekts” uzstāšanās papildinās “Mežpils alus” garšu festivāls, dažādas atrakcijas un konkursi.

“Ne tikai ūdens vieno krastus, bet arī Krastu mačs. Tāpēc esam patiesi priecīgi, ka arī šogad jau tradicionāli Ostas svētku laikā norisināsies basketbola diennakts turnīrs “Krastu Mačs”. Par to noteikti liels paldies jāsaka Edgaram ar komandu, kuri šo ideju par turnīru desmit gadu laikā ir izlolojuši no mazas sēkliņas līdz grandiozam pasākumam, kas dabīgi attīstās un ar katru gadu kļūst aizvien atraktīvāks un apmeklētājiem pievilcīgāks. Turklāt šī gada labdarbības ideja par bērnu un jauniešu izglītošanu par drošību pie un uz ūdens arī mums ir aktuāla tēma, ar ko bieži saskaramies. Šī noteikti ir pozitīva iecere, kas varētu sekmēt “Krastu mača” dalībniekus kāpināt savu metieni precizitāti. Mēs, Rīgas brīvosta, esam daļa no pilsētas, un gribam iedzīvotājiem un pilsētas viesiem sniegt pozitīvas emocijas atraktīvā veidā. Novēlu visiem dalībniekiem, rīdziniekiem, pilsētas viesiem, kā arī ārvalstu tūristiem, tai skaitā arī Rīgas ostā ienākošo kruīza kuģu pasažieriem, piedalīties, skatīties, just līdzi un atbalstīt!” norāda Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.



Kā atklāj pasākuma organizatori, arī šogad “Krastu mača” ietvaros īpaši spraiga spēle basketbola laukumā gaidāma, tiekoties politiķiem no Daugavas labā un kreisā krasta komandām. Tāpat īpašā basketbola spēlē sacentīsies arī aktieri pret mūziķiem. Latvijas aktierus pārstāvēs aktieri Varis Vētra, Andris Bulis, Artūrs Putniņš, Niklāvs Kurpnieks, Rihards Jakovels, Romāns Bargais un Kārlis Arnolds Avots. Bet viņiem pretī stāsties mūziķi – Ints Teterovskis, Juris Kalnišs, Kaspars Bindemanis, Roberts Martinovskis, Oskars Petrauskis, Jānis Ķirsis, Helvijs Finķis, Rūdolfs Budze, Ģirts Rozentāls jeb Ozols un Elvijs Pārpucis. Savukārt komandu kapteiņu pienākumus aktieriem uzņemsies režisors Dzintars Dreibergs, bet mūziķiem basketbola kluba “VEF Rīga” direktors Gatis Jahovičs.



"Šis ir pirmais gads, kad diennakts basketbola turnīra “Krastu mačs” ietvaros norisināsies arī labdarības aktivitāte, ar kuras palīdzību tiks vākti līdzekļi projektam “Spēlē. Dzīvo. Droši”. Katrs punkts, kas tiks gūts 2019. gada “Krastu mača” basketbola spēlēs, tiks pārvērsts 2 eiro ziedojumā un novirzīts bērnu un jauniešu izglītošanai par drošību ūdenī un pie tā. Par iegūtajiem līdzekļiem Rīgas skolu un sporta skolu audzēkņiem tiks organizētas teorētiskās un praktiskās nodarbības ar mērķi vairot jauniešu izpratni par drošu atpūtu pie ūdens. Nodarbības vadīs sertificēti glābēji un peldēšanas treneri ar ilggadēju pieredzi glābšanas dienestā uz ūdens.

“Diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs” sadarbībā ar savu ilggadēju sadarbības partneri - apdrošināšanas kompāniju “Balta” - rūpēs par bērnu un jauniešu drošību vēlas sniegt iespēju gūt zināšanas, kas, iespējams, kādreiz var izglābt dzīvību,” par labdarības iniciatīvu stāsta “Krastu mačs” idejas autors, galvenais organizators un basketbola kluba “VEF Rīga” valdes priekšsēdētājs Edgars Jaunups.



“Pērn dzīvību noslīkstot zaudēja 124 cilvēki, no tiem 6 bērni. Divas reizes vairāk nekā dzīvību zaudēja ceļu satiksmes negadījumos. Noslīkšana kā nāves cēlonis mūsu valstī tiek konstatēts piecreiz biežāk nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Iemesls tam ir zināšanu un atbildīgas rīcības trūkums, nepietiekama peldētprasme, kā arī pārgalvīga rīcība. Traģisko situāciju var mainīt zināšanas, izpratne un jauni ieradumi drošai atpūtai pie ūdens, tāpēc, jo īpaši svarīgi ir izglītot bērnus,” norāda biedrības “Peldēt droši” dibinātāja Zane Grundiņa – Arāja.



“Krastu mačs” ir diennakts basketbola turnīrs, kurā tradicionāli piedalās un savā starpā sacenšas Daugavas labā un kreisā krasta iedzīvotāji. Deviņu gadu laikā, kopš noris turnīrs, kopvērtējumā ar 5:4 vadībā izvirzījušies Daugavas kreisā krasta basketbolisti. Tradicionāli ik gadu komanda, kura uzvar, savā īpašumā iegūst ceļojošo kausu, kura autors ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, tēlnieks Aigars Bikše. Jāpiebilst, ka dalība turnīrā ir bez maksas un katrs dalībnieks saņem unikālu spēles kreklu – kreisais krasts baltā, bet labais – melnā krāsā. Kreklu dizaina autors arī šogad būs mākslinieks Kristians Brekte.