Voins atklāj, kāpēc basketbola izlases galvenā trenera izvēle kritusi par labu Štelmaheram

LBS valde ceturtdien Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera amatā apstiprināja Štelmaheru.

"Konkrēti pateikt to, kāpēc tieši viņš, noteikti nevarēs pateikt neviens. Taču šodien ar LBS valdi mēs trešo reizi skatījām šo jautājumu, tā kā process bija pietiekami ilgstošs un, manuprāt, arī gana kvalitatīvs," sarunā ar žurnālistiem stāstīja Voins. "Visi valdes locekļi pienācīgi gatavojās šim procesam, kā arī izteica savu viedokļus."

Uz Latvijas izlases galvenā trenera amatu pretendēja arī turks Oktajs Mahmuti. Latvijas izlases ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs bija uzrunājis arī itāli Andreu Trinkjēri, taču klubs viņam liedza pretendēt uz šo amatu.

"Jā, mūs piemeklēja izmaiņas kandidātu sarakstos, tomēr tas vairāk būtu jāattiecina uz limitēto speciālistu klāstu. Tāpēc paldies jāsaka Štālbergam, kurš uzrunāja teju vai visus Eiropas speciālistus, kuri varētu atbilst mūsu prasībām. Tā nu beigās nokoncentrējāmies uz divām kandidatūrām - turku speciālists Mahmuti un Štelmahers. Šodien mums bija pietiekami aktīvas diskusijas, pēc kurām valde lēma par labu latviešu trenerim," stūrmaņa ievēlēšanas procesu aprakstīja LBS prezidents.

Voins arī neslēpa, ka viens no iemesliem kāpēc Štelmahers tika pieņemts trenera amatā bija tas, ka viņš ir vietējais un gana labi pazīst Latvijas izlases spēlētājus. "Kā viens no iemesliem šādai izvēlei bija Štelmahera atpazīstamība Latvijā, tāpat viņš pazīst vairākus izlases spēlētājus," piebilda LBS prezidents. "Vēl viens nopietns arguments bija ģenerālmenedžera veiktā aptauja starp izlases kandidātiem, kuri ar pietiekamu pārsvaru atbalstīja Štelmahera kandidatūru. Potenciālie izlases kandidāti pauda ticību un apņēmību sadarboties ar šo speciālistu."

LBS valdes sēdē, kurā tika pieņemts lēmums par Štelmahera iecelšanu amatā, nepiedalījās tikai viens loceklis. "Sēdē piedalījās četri no pieciem valdes locekļiem. Balsojuma rezultāts bija trīs pret viens, tomēr arī šī viena balss nebija par turku speciālistu, bet gan vēlme turpināt meklēt potenciālos kandidātus," par notikušo balsojumu teica Voins. "Lēmums turpināt meklēšanu atbalstu neguva, līdz ar to tika nobalsots trīs pret viens, un tagad atliek gatavot trenera līgumu. Artūram [Štālbergam] vēl atlicis vienoties par iespējamajiem trenera asistentiem, kā arī par tehnisko un medicīnisko personālu un fiziskās sagatavotības treneri."

"Artūrs šajā sakarā konceptuālu atbalstu jau ir panācis no tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi turpināt darbu izlasē. Tā kā lielā mērā viss atkarīgs no viņiem, jo procesā iesaistās visi, lai uz izlases spēlēm mēs varētu savākt konkurētspējīgu sastāvu. Jo kā zināms, ne visiem spēlētājiem ir iespējas piedalīties šajos logos, lai aizstāvētu Latvijas izlases krāsas. Novēlam veiksmi mums un trenerim, bet iepriekš izskanēja doma, ka mēs no viņa gaidām nedaudz vairāk nekā labus rezultātus," par jauno treneri stāstīja Voins, kurš nešaubījās, ka gūti pieņemtais lēmums nākotnē atmaksāsies, un sportiskie rezultāti nekur neizpaliks.

Prezidents arī piebilda, ka lēmums par treneri neatkarīgi no tā vai pirmās spēles būtu šī gada rudenī vai nākamā gada sākumā, bija jāpieņem tuvākajā laikā, lai izlases vadītājam būtu skaidras aprises kā un ar ko strādāt. "Ir jābūt zināmai skaidrībai, jo ir jāstrādā katru dienu, lai uz februāri izdotos pieaicināt iespējami labāko sastāvu," stāstīja Voins. "Kad sāktos sezona, daudzi treneri būtu aizņemti, tāpēc arī Artūrs uzstāja, ka tuvojas pēdējais termiņš, lai pieņemtu lēmumu. Tāpat svarīgs ir arī sabiedrības viedoklis, taču mūsu redzējumā nevēlējāmies sasteigt procesu - trīs reizes uzklausījām Artūru par visiem plusiem un mīnusiem. Kā jau zināms, iepriekšējais valdes lēmums nebija tik viennozīmīgs, lai arī izskatām sabiedrības viedokli, valdes darbs turpinās atbilstoši tai procedūrai, kāda viņa ir."

Savukārt Štālbergs nesteidza atklāt jaunā trenera līguma nosacījumus. "Valde man iepriekš par vienu no uzdevumiem noteica izstrādāt trenera līgumu, lai saprastu uz kādiem nosacījumiem mēs varētu parakstīt vienošanos ar treneri. Skaidrs, ka šī vienošanās pagaidām ir par kvalifikācijas ciklu, bet, ja tas tiek pārvarēts, tad mēs, protams, varam pagarināt šo sadarbību," par līguma nosacījumiem īsi izteicās ģenerālmenedžeris. "Tomēr ir vēl vairākas tehniskas lietas, kas ir jāizrunā, bet konceptuāli ir skaidrs par finansiālajiem jautājumiem un pārējo, tāpēc jāķeras tikai klāt un jāsāk strādāt."

Tāpat ģenerālmenedžeris atklāja, ka ar Štelmaheru par iespējamo darbu izlasē tika runāts vēl pirms viņš parakstīja līgumu ar Igaunijas čempioni Tallinas "Kalev"/"Cramo". "Ar Robertu viss bija ļoti vienkārši - konstruktīvi un ātri visu izrunājām. Teicu viņam, ka no LBS varētu nākt piedāvājums, bet tā, kā saruna notika vēl pirms viņš pievienojās Tallinas komandai, parakstot līgumu, Štelmahers līgumā iekļāva punktu, kas paredz, ka komanda viņam neliks šķēršļus darbam izlasē," par vienošanos ar treneri, klubu un izlasi teica Štālbergs. "Tas bija pāris dienu jautājums un prieks, ka treneris vēlas strādāt izlasē, lai kaut ko sasniegtu."

Štālbergs arī atzina, ka atalgojuma atšķirība starp turku speciālistu un vietējo treneri ir bijusi, tomēr bez tā pastāvēja vēl vairāki citi faktori. "Neliela atšķirība jau bija, tomēr domāju, ka finansiālās lietas nebūtu korekti publiski apspriest," teica ģenerālmenedžeris, kurš atklāja arī vēl dažu uzrunāto kandidātu vārdus, kuri savu atalgojumu neredz mazāku par 100 000 eiro. "Uzrunāju daudzus - Pedro Martinesu, Nevensu Spahiju, Sašu Obradoviču un vēl citus. Lielākoties uzrunāju viņu aģentus, tomēr katram bija savs viedoklis, kāpēc viņi nevar vai negrib strādāt izlasē. Kādam tie bija finansiālie aspekti, citam bija labs līgums klubā, tāpēc valstsvienības opcija netika izskatīta. Treneru loks bija gana plašs."

"Robertam kā pieredzējušam trenerim ir savs skatījums uz lietām, asistentiem un pārējo. Man patīk, ja trenerim ir sava nostāja un mugurkauls, jo tas, manuprāt, ir viens no veiksmes faktoriem," par Štelmahera vīziju Latvijas izlasē stāstīja Štālbergs, piebilstot, ka pirmais izlases treniņš ir paredzēts jau pirmdien. "Pirmdien būsim 14 spēlētāju sastāvā, bet otrdien 12."

"Būs visi Eirolīgas spēlētāji un ilggadējais kapteinis, tāpēc uzskatām šo par pirmo publisko atrādīšanos jaunā galvenā trenera vadībā," piebilda Voins.

Latvijas valstsvienība nekvalificējās šī gada Pasaules kausa finālturnīram, kā rezultātā līgums ar galveno treneri Arni Vecvagaru netika pagarināts. Vecvagars par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts 2017.gada septembrī, kad viņš nomainīja ilggadējo valstsvienības stūrmani Ainaru Bagatski.

Latvijas vīriešu izlases pretinieki 2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas H grupā būs Grieķijas un Bulgārijas, kā arī Bosnijas un Hercegovinas izlases.