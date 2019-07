Dāvis Bertāns Vašingtonā būs gatavs sniegt lielāku pienesumu uzbrukumā

Jau ziņots, ka Bertāns mēneša sākumā negaidīti no Sanantonio "Spurs" tika aizmainīts uz "Wizards" komandu.

Kā stāsta Bertāns, viņš sapratis, ka komandā būs kādas pārmaiņas, taču nebija domājis par tik strauju pavērsienu.

"Jutu, ka Sanantonio ir tā komanda, kurā man vajadzētu spēlēt, taču apzinājos - ja kaut kas notiks, tas tomēr nebūs milzīgs pārsteigums. Nekādu mājienu no kluba vadības nebija. Telefona zvanu par manis aizmainīšanu no sava aģenta saņēmu, tikai trīs stundas pirms tas tika paziņots publiski," stāsta rūjienietis.

Kā nākamās darba vietas vārdu izdzirdot "Wizards", Bertānam pirmajā brīdī bija pārsteigums.

""Wizards" ir komanda, kas nav regulāri spēlējusi "play-off". Tā ir vieta, kur varu palīdzēt komandai augt un, zinot tās sastāvu, varu dabūt gana lielu spēles laiku. Ar "Wizards" galveno treneri neko konkrētu runājuši neesam. Domāju, ka šāda saruna notiks uz vietas Vašingtonā. Par to neesmu domājis, bet zinu, ka viņi noteikti gaida no manis lielāku pienesumu uzbrukumā, nekā tas bija Sanantonio," atklāj jaunākais no brāļiem Bertāniem.

Viņš uzskata, ka šobrīd var būt Vašingtonas komandas pamatsastāva spēlētājs.

"Būs pirmssezonas treniņi un spēles, kurās būs jāpierāda, ka esmu to pelnījis. Negribu, lai man pirms sezonas apsola vietu pamatsastāvā vai konkrētu minūšu skaitu, bet tad pēc neveiksmīgas spēles laukumā tieku mazāk nekā runāts," skaidro Bertāns.

Pēc Latvijas izlases nekvalificēšanās šī gada Pasaules kausa finālturnīram daļa no basketbola sabiedrības, tajā skaitā arī daži valstsvienības spēlētāji, pauda neizpratni par galvenā trenera Arņa Vecvagara lēmumiem.

"Uzspēlējot izlasē divas spēles pagājušā gada vasarā un vērojot mačus televīzijā, nedomāju, ka treneris ir vainojams pie rezultāta. Ja uz visām spēlēm būtu bijis ne labākais, tad kaut nedaudz labāks sastāvs, izlase vietu Pasaules kausā būtu nodrošinājusi jau divas kārtas pirms turnīra beigām," atšķirīgu viedokli pauž Bertāns.

Bertāns aizvadītajā sezonā regulārajā čempionātā 76 mačos vidēji laukumā pavadītajās 21,5 minūtēs iemeta 8,0 punktus un izcīnīja 3,5 atlēkušās bumbas. Savukārt izslēgšanas turnīrā viņš puslīdz lielu laiku laukumā bija piecās spēlēs, kurās vidēji nospēlēja nepilnas 16 minūtes un iemeta vien 3,2 punktus.

Ar realizētajiem 42,9% tālmetienu Bertāns bija sestais labākais snaiperis līgā.

26 gadus vecais Bertāns NBA aizvadījis trīs sezonas, kurās 220 mačos caurmērā guvis 6,2 punktus un izcīnījis 2,3 atlēkušās bumbas.

Bertānu 2011. gada vasarā NBA draftā otrajā kārtā ar kopējo 42. numuru izvēlējās Indiānas "Pacers" komanda, bet uzreiz pēc tam viņš tika aizmainīts uz Sanantonio "Spurs", kuram uz latvieti pieder tiesības. Viņš kļuva tikai par otro Latvijas basketbolistu, kurš draftēts NBA, bet pašlaik jau viņu skaits izaudzis līdz pieciem.

Savas karjeras laikā Bertāns divreiz atgriezies laukumā pēc ceļgalu krustenisko saišu pārraušanas, turklāt abos gadījumos viņš ārstējās tieši pie "Spurs" speciālistiem.

Profesionālo karjeru Bertāns uzsāka Latvijā, bet 2010. gadā viņš devās uz ārzemēm, pievienojoties pazīstamajam Slovēnijas klubam Ļubļanas "Union Olimpija", bet 2012. gada sākumā viņš pārcēlās uz Serbijas galvaspilsētas vienību Belgradas "Partizan". Savukārt 2014. gadā latvietis ar Spānijas klubu Vitorijas "Baskonia" vienojās par trīs gadu līgumu, kas pirms trim gadiem tika izpirkts.