Ukrainas bruņoto spēku pulkvedis godīgi pasaka, kāds ir "bezjēdzīgākais" jautājums par karu

Ukrainas bruņoto spēku karotājs, kurš ar okupantiem cīnās jau kopš 2016. gada, norādīja, ka ir absolūti bezjēdzīgi jautāt par to, kad karš beigsies. "Un pārsvarā tas [jautājums] tiek izrunāts ar tādu uzrāvienu - nu, kad tad tas beigsies, tas karš? Par to gandrīz nekad neprasa militāristi vai civiliedzīvotāji ap militārpersonām, kas tiešām darbojas visā šajā kustībā. Un otrādi - visbiežāk kaut ko tādu var dzirdēt no cilvēkiem, kuriem vispār nav sakara ar karu, izņemot savus dziļākos pārdzīvojumus no ziņu lasīšanas," viņš norādīja intervijā "Ukrainas patiesībai".