Sevastova pēc uzvaras Jūrmalas turnīrā rangā saglabā 11. vietu

Jau ziņots, ka Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Sevastova svētdien triumfēja Jūrmalas WTA "International" turnīrā, kas bija Latvijā pirmās šāda līmeņa sacensības. Sevastova finālā ar rezultātu 3-6, 7-5, 6-4 pārspēja Polijas tenisisti Katažinu Kavu.

Tikmēr iegūtie 280 WTA ranga punkti nav palīdzējuši latvietei sasniegt labāko desmitu, kas būtu viņas ranga jaunais rekords. No šī panākuma Sevastovu šķir vien deviņi punkti.

Otrā Latvijas rakete Aļona Ostapenko atjauninātajā rangā pozīcijas nav zaudējusi un aizvien ieņem 83. vietu. Viņai Jūrmalā notikušais turnīrs nebija veiksmīgs, jo neizdevās tikt tālāk par pirmo kārtu, tikmēr dubultspēļu sacensībās ar 6-2, 6-7 (1:7), 6:10 cieta zaudējumu pret Šāronu Fičmani no Kanādas un Ninu Stojanoviču no Serbijas. Tikmēr pirms divām nedēļām notikušajā Vimbldonas turnīrā latviete izstājās vienspēļu pirmajā kārtā, neaizstāvot pērn nopelnītos 780 WTA ranga punktus.

Savukārt trešā Latvijas rakete Diāna Marcinkēviča rangā pakāpusies par 16 vietām, ierindojoties 207. pozīcijā. Latviete aizvadītajā nedēļā debitēja WTA turnīru pamatsacensībās, kurās izdevās kvalificēties otrajai kārtai, kurā ar 1-6, 6-4, 2-6 zaudēts Krievijas tenisistei Anastasijai Potapovai. Tikmēr Daniela Vismane rangā zaudējusi divas vietas, ieņemot 484. pozīciju. Vismane, tāpat kā Kamilla Bartone, Lielupē notikušajā turnīrā nepārvarēja kvalifikācijas sacensības.

Tikmēr ranga pirmais desmitnieks palicis nemainīgs - pirmā ar 6605 punktiem ir šī gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, otrā ir japāniete Naomi Osaka (6257), bet labāko trijnieku noslēdz Karolīna Pliškova (6055) no Čehijas. Vimbldonas čempione Simona Halepa no Rumānijas (5933) ir ceturtā, nīderlandiete Kiki Bertensa (5130) ieņem piekto vietu, bet sestā ir Petra Kvitova no Čehijas (4785). Septīto pozīciju ieņem ukrainiete Jeļina Svitoļina (4638), astotā ir amerikāniete Sloeina Stīvensa (3802), bet viņai seko tautiete Serēna Viljamsa (3411) un Sabaļenka (3365).

Aizvadītās nedēļas nogalē bez Jūrmalas turnīra vēl vienas "International" raudzes sacensības tika aizvadītas Itālijas pilsētā Palermo, kur finālā Žila Belena Teičmana no Šveices ar 7-6 (7:3), 6-2 pieveica Bertensu no Nīderlandes. Uzvarētāja līdz ar to izcīnīja savu otro šīs sezonas un karjeras titulu, bet atjauninātajā rangā viņa pakāpusies uz 54. pozīciju. Tāpat šveicietei šī bija pirmā uzvara pār kādu no pirmā desmita tenisistēm.

Augusta beigās gaidāms pēdējais šīs sezonas "Grand Slam" turnīrs, kad ASV notiks "US Open" čempionāts.