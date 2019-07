"TTT Rīga" sastāvu papildina Kitija Laksa, Paula Strautmane un Zenta Meļņika

"TTT Rīga" komanda ceturtdien Rīgas domes Rātsnama Portretu zālē aizvadīja pirmssezonas preses konferenci, kuras laikā atklāja, ka turpmāk titulētajā Latvijas klubā spēlēs trīs pērnās sezonas leģionāres - Laksa, Strautmane un Meļņika. Divas no šīm spēlētājām pirms aptuveni mēneša piedalījās Rīgā notikušajā Eiropas čempionātā, bet Laksai un Meļņikai šī būs atgriešanās rīdzinieču rindās.

Laksa aizvadītajā sezonā spēlēja Dienvidfloridas Universitātes komandā, bet tās rindās paspēja aizvadīt vien trīs spēles, jo iedzīvojās kājas savainojumā. Spēlētāja koledžu basketbolā guvusi 1715 punktus, kas ir sestais labākais rezultāts Dienvidfloridas Universitātes komandas vēsturē.

Laksa 2017. gada sezonā tika iekļauta konferences simboliskajā pieciniekā un tika atzīta par Dienvidfloridas Universitātes gada labāko sportisti.

Spēlētājai šī būs atgriešanās Rīgas komandā, jo tās rindas viņa pārstāvēja pirms devās studēt un spēlēt uz ASV, bet jau kopš jauniešu vecuma Laksa regulāri pārstāvējusi dažāda vecuma izlases, kas piedalījušās Eiropas čempionātos un Pasaules kausa izcīņā.

Tikmēr Strautmane pēdējās četras sezonas pārstāvēja Kvinnipakas Universitāti, kas spēkojās Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā. Debijas gadā ASV spēlētāja iekļuva savas konferences simboliskajā debitantu izlasē, bet šajā čempionātā viņa kopumā nospēlējusi 115 spēles, kurās izcēlās ar 994 punktiem. Savukārt pagājušajā sezonā viņa 29 mačos vidēji spēlē guva 9,2 punktus. Tāpat kā Laksa arī Strautmane vairākkārt pārstāvējusi Latvijas izlasi dažāda vecuma starptautiskajās sacensībās.

Savukārt Meļņika pērn spēlēja Itālijas A sērijas čempionātā, kurā pārstāvēja Sanmartīno "Fila" vienību, kas spēja aizspēlēties līdz izslēgšanas spēļu pusfinālam, tajā piedzīvojot zaudējumu. Pati spēlētāja aizvadītajā sezonā vidēji spēlē izcēlās 8,9 punktiem un 5,5 atlēkušajām bumbām. Iepriekš viņa arī spēlējusi Ungārijas un Zviedrijas komandās, bet "TTT Rīga" viņa pēdējo reizi spēlēja 2015./16.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas "TTT Rīga" spēlēs Eiropas spēcīgākajā klubu turnīrā Eirolīgā. Pēc iekļūšanas ceturtdaļfinālā pagājušajā sezonā 2019./2020.gada sezonu klubs uzsāks pamatturnīrā.

A apakšgrupā kopā ar Rīgas klubu spēlēs divu pēdējo sezonu čempione Jekaterinburgas UGMK no Krievijas, Orenburgas "Nadežda" no Krievijas, Prāgas ZVVZ USK no Čehijas, Buržas "Tango" no Francijas, Brenas "Etixx Mithra Castors" no Beļģijas un "Čukurova" no Turcijas.

Šīm komandām pievienosies viena kvalifikāciju pārvarējusī komanda - Anetes Šteinbergas pārstāvētā Itālijas vienība Venēcijas "Umana Reyer" vai Ungārijas komanda Miškolcas DVTK, kurā iepriekšējo sezonu noslēdza Aija Putniņa.

UGMK ir pēdējo divu sezonu Eirolīgas čempione un jau 11 gadus pēc kārtas uzvarējusi Krievijas meistarsacīkstēs, kur kopumā tikusi pie 13 tituliem. Tikmēr Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Georga Dikeulaka vadītā "Nadežda" iepriekšējā sezonā triumfēja Vecā kontinenta otrajā prestižākajā klubu turnīrā FIBA Eirokausā, bet Krievijā izcīnīja bronzas medaļas.

Savu valstu čempione ir arī ZVVZ USK un "Etixx Mithra Castors" komandas, "Čukurova" ir Turcijas vicečempione, bet "Tango" - Francijas čempionāta pusfināliste.

Pamatturnīrā komandas aizvadīs divu apļu turnīru, pēc kura katras grupas četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, noskaidrojot četras finālčetrinieka turnīra dalībnieces.

"TTT Rīga" basketbolistes šogad pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

"TTT Rīga" aizvadītās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Šteinbergu un "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai būs tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" šajā sezonā triumfēja Eiropas Sieviešu basketbola līgā (EWBL) un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu.