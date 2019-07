Elīna Dikeulaka Eiropas čempionāta grupu turnīra trešā rezultatīvākā basketboliste

Latvijā un Serbijā notiekošajā Eiropas čempionātā noslēdzies grupu turnīrs, kur katrai komandai bija jāaizvada pa trim mačiem. Turnīra rezultatīvākā spēlētāja pagaidām ir Ukrainas izlases līdere Aļina Jagupova, kura trīs spēlēs vidēji iemeta 29,0 punktus, tomēr ukrainietēm šis čempionāts jau ir noslēdzies. Savukārt otrā rezultatīvākā ar 24,3 punktiem grupu turnīrā bija Emma Mēsemana, kamēr viņai ar 23,0 punktiem sekoja Dikeulaka.

Dikeulaka ir augstajā ceturtajā vietā arī rezultatīvajās piespēlēs, jo trīs mačos viņa caurmērā veikusi 5,7 piespēles, kamēr septītajā pozīcijā ar 5,0 piespēlēm ir Ieva Pulvere. Abas latvietes šīs vietas gan dala arī ar citām spēlētājām.

Izlases saspēles vadītāja Dikeulaka otrajā vietā atrodas arī ne pārāk glaimojošā statistikas rādītājā - pieļautajās kļūdās, jo vidēji mačā viņa kļūdījusies 5,7 reizes. Vairāk to spēja tikai Jagupova (7.7).

Pirmo vietu no spēles realizētajos metienos tikmēr ieņem Zenta Meļņika, kura realizējusi 68% no saviem raidījumiem jeb 17 no 25.

Latvijas valstsvienība bija astotā rezultatīvākā grupu turnīra komanda, jo vidēji mačā iemeta 66 punktus, kamēr līdere ar 77,7 punktiem bija Francija. Tikmēr pirmo vietu Latvija ieņēma realizētajos metienos no spēles - 45,6%, par nieka 0,1% apsteidzot Franciju.

Tikmēr ar vidēji mačā izcīnītām 38,0 atlēkušajām bumbām Latvija ieņēma dalītu sesto vietu, bet bloķētajos metienos (3,3) bija ceturtajā pozīcijā. Šajā pašā vietā valstsvienība bija arī ik spēlē veiktajās rezultatīvajās piespēlēs (18,3). Savukārt pirmajā vietā tā bija pieļautajās kļūdās - 21,7 ik mačā.

Pirmdien Latvijas izlase plkst.18.30 aizvadīs cīņu par Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu, kad tiksies ar Zviedriju.