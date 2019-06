Džordževičs, kurš ar Serbijas izlasi Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 2014.gada Pasaules kausā izcīnīja sudraba godalgas, pirms gaidāmajām meistarsacīkstēm sastāvā iekļāva piecus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājus. Tāpat sagatavošanās posmā piedalīsies arī vairāki Eiropas līgās spēlējošie basketbolisti.

Viena no lielākajām serbu zvaigznēm šajā sastāvā noteikti ir Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets", tāpat no NBA izlasē ir arī Sakramento "Kings" spēlētāji Bogdans Bogdanovičs un Nemanja Bjelics, kā arī Filadelfijas "76ers" milzis Bobans Marjanovičs un Losandželosas "Clippers" saspēlnieks Milošs Teodosičs.

Jokičs šosezon vidēji spēlē guva 20,1 punktu, izcīnīja 10,8 atlēkušās bumbas un atdeva 7,3 rezultatīvas piespēles, aizvadot savu labāko sezonu karjerā. Viņa tautietis Bogdanovičs savā otrajā sezonā caurmērā izcēlās ar 14,1 punktu, izcīnīja 3,5 atlēkušās bumbas un 3,8 reizes rezultatīvi asistēja, bet viņa kluba komandas biedrs Bjelics vidēji spēlē iemeta 9,6 punktus, izcīnīja 5,8 atlēkušās bumbas un atdeva 1,9 rezultatīvas piespēles.

Savukārt garākais serbu NBA pārstāvis Marjanovičs vidēji spēlē guva 7,3 punktus un izcīnīja 4,6 atlēkušās bumbas, tāpat 15 spēles šosezon NBA aizvadīja arī saspēles vadītājs Teodosičs, kurš vidēji spēlē guva 3,2 punktus un atdeva 2,1 rezultatīvu piespēli.

Bez NBA spēlējošajiem basketbolistiem Serbija izlasē pieaicināti arī tādi zināmi spēlētāji kā Vasilije Mičičs, Nikola Kaliničs, Nikola Milutinovs un Miroslavs Raduljics. Mičičs šosezon ar Stambulas "Anadolu Efes" komandu spēja aizcīnīties līdz ULEB Eirolīgas finālam, tajā gan ciešot zaudējumu pret Maskavas CSKA.

Serbija pirms vasaras beigās gaidāmā Pasaules kausa aizvadīs pārbaudes spēles ar Somiju, Lietuvu, Itāliju, Jaunzēlandi un Franciju, kā arī piedalīsies pārbaudes turnīrā Atēnās.

2019.gada Pasaules kauss basketbolā vīriešiem notiks no 31.augusta līdz 15.septembrim, tajā piedaloties planētas 32 spēcīgākajām izlasēm. Serbija apakšgrupā spēlēs ar Itāliju, Angolu un Filipīnām.