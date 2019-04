Līgums ar 56 gadus veco Znaroku noslēgts pēc sistēmas 1+1. Neoficiāla informācija, ka Znaroks pārņems "Spartak" grožus, bija jau kādu laiku, tomēr līdz šim tā vēl nebija oficiāli apstiprināta.

"Znaroks nav īpaši jāiepazīstina - tas ir speciālists, kurš apliecinājis savu kompetenci gan Krievijas, gan starptautiskajā hokejā. Uzaicinot viņu uz mūsu komandu, mūs uzrunāja viņa vīzija par treneru darbu un vienības spēli," pauda "Spartak" ģenerālmenedžeris Aleksejs Žamnovs. "Mūsu skatījumi uz hokeju sakrīt, tāpēc sarunas par līguma noslēgšanu neaizņēma ilgu laiku. Ir jau sācies aktīvs komandas komplektēšanas process, un darīsim visu iespējamo, lai nākamajā sezonā iepriecinātu "Spartak" līdzjutējus."

Znaroks no 2010. līdz 2014.gadam trenēja Maskavas "Dinamo", kur viņa palīgs bija Harijs Vītoliņš, komandai divas reizes izcīnot Gagarina kausu. Savukārt 2014.gadā Znaroks pārņēma Krievijas izlases grožus un ar to togad triumfēja pasaules čempionātā, bet pagājušā gada februārī viņa vadītā Olimpisko atlētu no Krievijas komanda triumfēja Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, kaut gan turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.

Savukārt 2016./17.gada sezonā Znaroks līdz Gagarina kausam aizveda Sanktpēterburgas SKA komandu, bet pērn atstāju galvenā trenera amatu šajā vienībā.

Pēcāk pirmdien "Spartak" paziņoja, ka par Znaroka palīgiem iecelti Vītoliņš, Igors Ulanovs un Maksims Solovjovs. Vītoliņš no decembra līdz šim pavasarim vadīja Šveices augstākās līgas vienību "Davos", ar ko nosargāja vietu starp valsts spēcīgākajiem klubiem, bet pēc Znaroka aiziešanas viņš pusotru sezonu vadīja arī Maskavas "Dinamo", turpinājumā atkal apvienojoties ar šo speciālistu SKA klubā.

Laikā no 2006. līdz 2011.gadam Znaroks kopā ar Vītoliņu vadīja arī Latvijas izlasi, ar ko 2009.gadā sasniedza pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu. Paralēli viņi strādāja arī ar KHL klubu Balašihas MVD, ko 2010.gadā aizveda līdz Gagarina kausa finālam, bet pēcāk vienība pārtapa par Maskavas "Dinamo", speciālistiem savus amatus saglabājot.

Iepriekšējā sezonā "Spartak" rindas pārstāvēja latviešu uzbrucēji Kaspars Daugaviņš un Mārtiņš Karsums.