Adetokunbo un Hārdens atzīti par NBA regulārā čempionāta pēdējā mēneša labākajiem spēlētājiem

Adetokunbo par labāko Austrumos tika atzīts četros no pieciem mēnešiem, bet Hārdens ticis pie trim balvām.

Adetokunbo regulārā čempionāta pēdējā mēnesī vidēji mačā guva 30,0 punktus, izcīnīja 12,2 atlēkušās bumbas un veica 5,8 rezultatīvas piespēles, kamēr "Bucks" uzvarēja 13 no 21 mača.

Tikmēr Hārdens caurmērā guva 34,8 punktus, veica 7,1 rezultatīvu piespēli un izcīnīja 6,9 atlēkušās bumbas, bet "Rockets" svinēja uzvaras 16 no 20 dueļiem.

Austrumos uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī D'Endželo Rasels no Bruklinas "Nets", Bens Simonss no Filadelfijas "76ers", Nikola Vučevičs no Orlando "Magic" un Kemba Volkers no Šarlotas "Hornets".

Savukārt Rietumos starp labākajiem bija arī Devins Bukers no Fīniksas "Suns", Damjans Lilards no Portlendas "Trail Blazers", Donovans Mičels no Jūtas "Jazz", Karls Entonijs Taunss no Minesotas "Timberwolves" un Lū Viljamss no Losandželosas "Clippers".

Tikmēr par labākajiem debitantiem pēdējā mēnesī Rietumos un Austrumos atzīti attiecīgi Luka Dončičs no Dalasas "Mavericks" un Trē Jangs no Atlantas "Hawks". Kristapa Porziņģa komandas biedrs Dončičs bija Rietumu konferences labākais debitants visos piecos regulārā čempionāta mēnešos, bet Jangs tika pie četrām balvām. Decembrī un janvārī uz Austrumu konferences labākā debitanta balvu tika nominēts arī Rodions Kurucs.