"Ventspils" basketbolisti kļūst par pirmajiem Latvijas-Igaunijas līgas čempioniem

Jaunizveidotā turnīra "Final Four" izšķirošajā mačā Latvijas čempione "Ventspils" ar rezultātu 102:80 (23:17, 30:27, 21:16, 28:20) pieveica principiālo pretinieci "VEF Rīga".

Uzvarētāju sastāvā 26 punktus iemeta Rihards Lomažs, kamēr 21 punktu pievienoja Māris Gulbis. Savukārt Ingus Jakovičs izcēlās ar 18 punktiem.

Savukārt "VEF Rīga" rindās 19 punktus iemeta Stīvs Zeks, kamēr 15 punkti Glenam Kouzijam, bet 11 punktus iemeta Artis Ate.

Šis mačs gan kopumā bija bez lielas intrigas. Abas komandas punkts punktā cīnījās vien pašā spēles sākumā, kad "VEF Rīga" maču sāka ar 6:0 izrāvienu, uz šāda pacēluma nospēlējot vēl pāris pirmās minūtes. Tikmēr "Ventspils" pakāpeniski sajuta spēli un pirmās ceturtdaļas pēdējās trijās minūtēs veica 10:0 izrāvienu, pirmo ceturtdaļu noslēdzot ar 23:17.

Uz viļņa ventspilnieki bija arī otrajā ceturtdaļā, turklāt 14.minūtē Ingus Jakovičs pēc precīza soda metiena panāca jau 17 punktu pārsvaru (38:21). Tālāk Latvijas čempioni gan neatrāvās, lai gan viņi uzrādīja lielisku metienu precizitāti. "VEF Rīga" vienībai izdevās nedaudz pietuvoties, bet pēc pirmā puslaika "Ventspils" bija vadībā ar 53:44.

Otrajā puslaikā rīdziniekiem neizdevās mainīt cīņas ritējumu, turklāt "Ventspils" pārsvars tā arī nesaruka līdz viencipara skaitlim. Pēdējā ceturtdaļā "VEF Rīga" basketbolisti jau izskatījās manāmi salūzuši, kas Latvijas čempioniem ļāva iegūt jau vairāk nekā 20 punktu pārsvaru un gūt pārliecinošu uzvaru.

"Ventspils" šajā mačā realizēja 15 no 25 tālmetieniem, kas bija 60%, bet no divpunktu zonas grozā krita 17 no 25 metieniem (68%).

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirms tam sestdien cīņā par apvienotā čempionāta bronzu "Ogre" pēdējās sekundēs ar rezultātu 85:87 (20:23, 20:20, 21:22, 24:22) piekāpās kaimiņvalsts čempionei Tallinas "Kalev"/"Cramo".

Jau ziņots, ka pusfinālos piektdien "Ventspils" ar 84:80 pārspēja "Ogri", bet "VEF Rīga" ar 90:80 guva virsroku pār "Kalev"/"Cramo".

Ventspilnieki "VEF Rīga" komandu uzvarēja šosezon abās savstarpējā spēlēs, pretiniekus uzveicot ar 90:89 un 61:59.

Latvijas čempioni no Ventspils apvienotās līgas turnīrā uzvarēja 30 spēlēs pēc kārtas, pelnīti izcīnot pirmo vietu pamatturnīrā un bez ļoti lielām problēmām ceturtdaļfinālā pieveicot Pērnavas "Sadam" (83:80 un 94:80). Tiesa, savainojuma dēļ no ierindas šobrīd izgājis saspēles vadītājs Ārons Džonsons, kuram bijusi ļoti svarīga nozīme komandas spēlē.

Vienīgo zaudējumu šajā čempionātā "Ventspils" piedzīvoja tikai pirmajā kārtā pret "Kalev"/"Cramo".

Tikmēr "VEF Rīga" kopš gadu mijas apvienotajā līgā bija uzvarējuši 17 spēlēs pēc kārtas un ceturtdaļfinālā divreiz sagrāva Raplas "Avis Utilitas" (90:65 un 121:71). Rīdzinieki pavasari sagaidījuši labā formā, jo viņiem nesen bija arī piecu panākumu sērija Vienotajā līgā, kur gan pašlaik piedzīvotas divas neveiksmes pēc kārtas. Arī rīdzinieki nav iztikuši bez savainojumiem, jo piektdien pusfinālā komandas kapteinim Marekam Mejerim, visticamāk, tika salauzts deguns.

Pēc "Final Four" sacensībām notiks abu valstu čempionātu izslēgšanas turnīri.

Apvienotās līgas pirmajā sezonā no Latvijas komandām ārpus izslēgšanas turnīra palika "Jūrmala"/"Besafe" un "Latvijas Universitāte", kuras tik un tā ieguva tiesības sacensties vietējā čempionāta "play-off". Savukārt sezonu jau noslēgušas "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Liepāja" un "Jēkabpils"/"SMScredit.lv".

Jaunizveidotajā Latvijas un Igaunijas līgas čempionātā šosezon piedalījās 15 komandas, regulārajā turnīrā tām aizvadot divu apļu cīņas un labākajām astoņām sasniedzot izslēgšanas turnīru.

Pērn par Latvijas čempioniem pirmo reizi kopš 2014.gada kļuva "Ventspils" basketbolisti, kas finālsērijā ar 4-2 pieveica pagājušās sezonas čempioni "VEF Rīga". Savukārt Igaunijā triumfēja Tallinas "Kalev"/"Cramo", kas finālsērijā ar 4-0 guva virsroku pār "Tartu Universitāti".