FOTO: teju pusotrs tūkstotis cilvēku skrien un kaut ko izmisīgi meklē

Jāatzīmē, ka šīs bija desmitais. Rīgas rogaininga sacensības, kas norisinājušās kopš 2014. gada. Kā allaž uz starta līnijas pulcējās liels interesentu un orientēties gribētāju skaits - ap 1400 dalībnieku no Latvijas un kaimiņvalstīm, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Tikai nupat oficiāli esam iekāpuši pavasarī, bet laikapstākļi visas dienas garumā rūpējas par to, lai teju pusotrs tūkstotis dalībnieku finišā atgrieztos ar sausām kājām un pacilātā garastāvoklī. Uz starta pulcējās gan sportisti, ar vairāku gadu pieredzi orientēšanās sacensībās, gan arī vienkārši, svaigā gaisā izkustēties griboši, cilvēki, bērni un ģimenes. Sacensību centrs atradās pie Rīgas Rīnūžu vidusskolas. Starti tika doti trīs reizes - 11:00, kad startēja garākā, 6h "Garmin" distance, 12:00 startēja 4h "Isostar" distances dalībnieki, savukārt, 13:00 starts tika dots vienlaicīgi 2h un rogaininga skrējiena “O-Run”(14-16km) distancēm. Tiklīdz kā pieaugušie dalībnieki bija devušies trasē, startēja arī paši mazākie dalībnieki, dodoties rogaininga bērnu pastaigā kopā ar instruktoriem - multfilmu varoņiem.

Desmitā Rīgas rogaininga ietvaros, kas norisinājās galvenokārt jūras apkaimē, dažādu vērtību kontrolpunktu (no 2-6) meklētāji izbaudīja no vēl neredzētiem skatu punktiem - Vecmīlgrāvi, Mangaļsalu, Rīnūžu mežu, Vecāķus, Jaunciemu un citus blakus rajonus, ieskaitot arī Kalngali un Ķikatpurva apkaimi, kur nokļūstot, bija iespējams iegūt maksimālo punktu skaitu - 6. Kā arī daži labi drosminieki, lai ātrāk nokļūtu finišā, izlēma Vecdaugavas upi škērsot - peldus. Daudzi dalībnieki atzina, ka orientēšanās mežā esot sagadājusi papildus grūtības, jo diezgan sarežģīti ir bijis apjaust kalniņu un pauguru reljefu, kas bieži vien distancē pavadīto laiku palielināja.

Garākajā un grūtākajā "Garmin" 6h distancē visās grupās kopā sacentās 178 komandas. Uzvarētāja laurus plūca galvenie favorīti - „Laid mums tur laimē diet”, kurā startēja trīs vīri - Zigmunds Bībers, Uldis Klepers un Kristaps Broks, distancē pavadot 05:57:33 un sakrājot 185 punktus, kas nudien ir lielisks rezultāts un par vairāk nekā 20 punktiem vairāk nekā tuvākajiem konkurentiem. Savukārt otrajā vietā ierindojās biežie ciemiņi no Lietuvas “Baltu lokys”, kuri kopsummā finišejā ar 164 punktiem. Trešo vietu godam izcīnīja komanda “Naids” ar Edgaru Jurjānu un Mārtiņu Krūzekas, kuri no 2. vietas atpalika tikai par 4 punktiem. Jaukto grupu konkurencē pirmo vietu ar 158 punktiem ierindojās “Ampēriņš” komanda. Savukārt, sieviešu konkurencē uz 1. vietas pjedestāla kāpa Madara Šneidere un Baiba Zīberga no apvienības “Lēnās Latvijas Lapsiņas”. Komanda “Čiņčidriļčiks” ar apaļiem 100 punktiem ieņēma pirmo vietu ģimeņu ieskaitē.

"Isostar" 4h distancē virs 130 punktiem savāca tikai viena komanda - uzvarētāji „Neliels treniņš” (133 punkti) ar Zigmāru Gaili un Andri Gaili sastāvā. Ar 101 punktu atzīmējās komanda “D&Z team” uzvarētājas sieviešu ieskaitē. Turpat netālu, par tikai 4 punktiem atpaliekot vēl vienai sieviešu komandai - “Baidīsimies kopā!”

Īsākajā, 2h distancē vīriešiem ar 84 punktiem pārliecinoši uzvarēja duets no komandas “Artūrs Graube the bestest”, otrajā un trešajā vietā aiz sevis atstājot komandas “KM” (67 punkti) un “WildOnes” (61 punkts). Jaukto komandu vērtējumā ar 47 punktiem pirmo vietu ieguva komanda “FATE.LV”, kuras dalībnieku sastāvā piedalījās - Toms Rijnieks, Liena Puise-Puiše, Dāvis Valters Immurs. Turpat uz papēžiem mina otra jauktā komanda “Pe Peeek”, kas atpalika tikai par 1 punktu. Godam startēja arī sieviešu komanda ar jauko nosaukumu “Māsas Peciņas”, kas ar 37 punktiem ieņēma pirmo vietu ieskaites kopsummā.

“O-Run” rogaininga skrējiena pirmo vietu vīriešu konkurencē ieguva - Didzis Šapkus. Savukārt, sieviešu konkurencē izcēlās - Nelda Neilande, kura finišējā arī ar 37 punktiem, gluži tāpat kā Didzis.

Šogad izbaudīsim arī vasaras/nakts posmu rogainingā, tāpēc tiksimies 6. jūlijā. Savukārt pēc nedaudz vairāk kā mēneša mūs sagaida Olaines rogainings, kas norisināsies - 11. maijā.