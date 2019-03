Pašlaik 23 gadus vecais Porziņģis turpina atkopties no ceļgala traumas, bet iepriekšējā nedēļā viņš pirmo reizi piedalījās pilnvērtīgā "Mavericks" treniņā. Tas izsauca spekulācijas, ka, iespējams, latvietis šosezon vēl varētu uzspēlēt, tomēr pagaidām uz to nav atbildes.

"Beidzot atsākt trenēties ar komandu man bija kā pēc ilga ceļa tuksnesī atkal redzēt ūdeni. Atkal varēju izbaudīt sacenšanos vienam ar otru, pat ja tas bija tikai uz 15-20 minūtēm," sarunā ar "Fox Sports" teica Porziņģis. "Esmu tāda tipa spēlētājs, kurš var pielāgoties visam. Redzot, kā komanda spēlē un kā tā dalās ar bumbu, es zinu, ka man nebūs problēmu iejusties šajā vienībā."

"Treniņos ar puišiem jutos komfortabli. Ar uzbrukumu man viss ir kārībā, tagad galvenais ir atrast savu ritmu. Ar mani viss būs kārtībā," drošs ir Porziņģis.

Latvijas basketbola zvaigzne arī daudz laika veltījis sarunām ar "Mavericks" galveno treneri Riku Kārlailu.

"Jau no paša sākuma apmēram zināju, kā treneris Kārlails mani vēlas izmantot. Mums ir bijis ļoti daudz sarunu par to, kā viņš mani redz sava stila basketbolā un kā viņš vēlas mani izmantot. Treneris man uzdeva daudz jautājumu par to, ko man patīk darīt laukumā. Šādas sarunas man palīdz justies tikai komfortablāk," norādīja Porziņģis. "No manis varat sagaidīt neiedomājamo. Centīšos spēlēt savu spēli un būt daudzpusīgs."

Porziņģis arī sacīja, ka ar "Mavericks" lielāko zvaigzni Luku Dončiču viņam ir ļoti labas attiecības.

"Abi runājam spāniski, tāpēc, kad nepieciešams, varam sarunāties šajā valodā, turklāt neviens mūs nesapratīs, izņemot Hosē Huanu Bareju. Tāpēc viņa klātbūtnē mums jābūt uzmanīgiem. Jau no paša sākuma mūsu savstarpējās attiecībās bija klikšķis, un tas laukumā pārnesīsies ļoti vienkārši," uzskata Porziņģis, kurš ir priecīgs, ka var ikdienā strādāt ar "Mavericks" leģendu Dirku Novicki. "Man jau bija pāris iespējas kopā pavadīt laiku ar Dirku, kad vēl spēlēju Ņujorkā. Tagad mēs satiekamies katru dienu un strādājam pie savas spēles, tas ir neticami."

"Pārcelšanās no Ņujorkas uz Dalasu bijusi gluda, pateicoties cilvēkiem "Mavericks" organizācijā, kuri mani šeit sagaidījuši atplestām rokām. Arī jaunie komandas biedri ir pretimnākoši, turklāt mums pilsētā izdevās atrast jauku dzīvošanas vietu. Jūtos šeit komfortabli," apmierināts bija latvietis, kuram nebija atbildes uz jautājumu, vai viņš tomēr šosezon dosies laukumā.

"Mavericks" komandai šosezon NBA regulārajā čempionātā atlicis aizvadīt vairs tikai 12 spēles.

"Knicks" klubs Porziņģi izvēlējās 2015.gada draftā ar kopējo ceturto numuru. Līdz šim viņš savas NBA karjeras laikā 186 spēlēs vidēji iemetis 17,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu. Savukārt iepriekšējā sezonā viņš 48 spēlēs caurmērā guva 22,7 punktus, izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas un bloķēja 2,4 metienus.

"Mavericks" ar 28 uzvarām 70 spēlēs Rietumu konferences kopvērtējumā ieņem 13.vietu un reāli nepretendē uz dalību izslēgšanas turnīrā.